🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 декабря, растущая Луна находится в знаке Овен. Это значит, что у представителей большинства знаков зодиака будут наблюдаться вспышки неконтролируемой агрессии. Постарайтесь не заводиться на ровном месте.

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♈ Овен

Овны, ближайшая неделя будет настоящим катанием на американских горках. Вам пришлось многое отпустить. Многое вам пришлось отдать Вселенной. Но сознательно ли вы оборвали связь со своим прошлым или вы повторите ошибки вновь? Есть над чем задуматься. Верните т, что дорого, пока не поздно.

Космический совет: не торопитесь отказываться от того, что любите.

♉ Телец

Когда мир рушится, а земля уходит из-под ног, первые, кто приходит на помощь — родные люди. Так почему же вы их игнорируете, когда в вашей жизни все хорошо? Будьте внимательнее к маме, папе, бабушкам и дедушкам. Они вас любят несмотря ни на что и готовы пожертвовать всем ради вашего счастья.

Космический совет: позаботьтесь о близких.

♊ Близнецы

Близнецы, кажется, в вашей жизни началась, наконец, светлая полоса. Деньги плывут прямо в руки, вторая половинка одаривает любовью, жизнь полна интересных событий, а желания исполняются, когда вы даже не успели подумать. Чудо? Нет. Награда за ваш труд. Вы это заслужили.

Космический совет: принимайте дары Вселенной и благодарите за них.

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♋ Рак

Раки, настоящая любовь — это тоже в какой-то мере искусство. Это желание отдавать больше, чем получать. Это полная смена приоритетов. Тем не менее не стоит растворяться в партнере. Вы должны не забывать о себе и своих целях. Что у вас останется, если любимый человек уйдет?

Космический совет: контролируйте чувства.

♌ Лев

Львы, если в последнее время у вас участились приступы ярости и нервного напряжения — это нормально. Близится Новый год, и это значит, что остается все меньше и меньше времени, чтобы все успеть. Однако лишняя суматоха не поможет вам. Лучше займитесь планированием.

Космический совет: научитесь грамотно распределять свое время.

♍ Дева

Девы, иногда занудство лучше, чем безрассудство. Если вас кто-то толкает на рискованный шаг, сегодня не стоит его слушать. Именно сегодня никакие начинания не принесут ничего хорошего. Вместо успеха лишь денежные потери и порванные контакты. Лучше подождите.

Космический совет: не предпринимайте опрометчивых шагов.

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♎ Весы

Весы, будьте внимательнее и тщательнее все проверяйте прежде, чем занять ту или иную позицию. Важные переговоры или заключение договоров сегодня могут быть сорваны буквально из-за ерунды. Возьмите все в свои руки.

Космический совет: не позвольте хаосу Вселенной сорвать ваши планы.

♏ Скорпион

Скорпионы, вы сейчас как никто другой нуждаетесь в перезагрузке. Если нет денег лететь на Мальдивы или Бали, отправляйтесь в небольшой город, в котором давно не были. Простая смена обстановки отключит вас от всех проблем и позволит взглянуть на вещи свежим взглядом.

Космический совет: ваша душа требует приключений, зачем отказывать?

♐ Стрелец

Стрельцы вы зациклились на представлении о том, как все должно и не должно быть, и ваши "очки" не позволяют видеть то, что действительно находится перед вами. Возможно, кто-то давно хочет изменить вашу жизнь в лучшую сторону, но вы не оставляете ни малейшего шанса. Задумайтесь.

Космический совет: оглянитесь вокруг.

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♑ Козерог

Иногда дать волю чувствам просто необходимо, Козероги. Не бойтесь быть тем, кем вы в действительно являетесь и говорить человеку то, что испытываете к нему. Возможно, первый шаг поможет вам завязать новый роман.

Космический совет: поддайтесь чувствам.

♒ Водолей

Водолеи, если все в жизни идет не по плану, это не повод грустить. Возьмите кисточку в руки и начните выливать все переживания на листе бумаги. Терапия с помощью литературы тоже подойдет. А вот алкоголем и шумными тусовками лечить себя не стоит. Это лишь приведет к новым проблемам.

Космический совет: окунитесь в творчество.

♊ Рыбы

Улыбаться трудностям - это легко, Рыбы. Главное - найти гармонию в жизни и кружить себя только теми людьми, которые вместе с вами радуются вашим победам, а не строят козни за спиной.

Космический совет: вычеркните из жизни ненужных людей.

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