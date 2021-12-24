Не убережет: Почему иконы святых нельзя класть в кошельки и сумки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 131

Сегодня считается — чем ближе икона, тем больше она защищает. Но это вовсе не так.

Не убережет: Почему иконы святых нельзя класть в кошельки и сумки

Фото: Depositphotos / motortion

Кто-то ходит молиться в церковь, кто-то обращается к святым дома. Однако есть и те, кто, купив небольшую икону, сразу убирает ее в сумку, кошелек или ставит в машине, придерживаясь мнения — чем ближе, тем больше она защитит. Однако священнослужители заявляют — это не так. Так почему все-таки нельзя хранить священные изображения в вещах?

Иконы вне зависимости от размера, созданы прежде всего, для того, чтобы молиться. Зажигать перед ними свечу и просить о помощи. Считается, чем чаще человек это делает, тем сильнее его вера. А когда изображения святых убираются в сумки, кошельки, в салоны автомобилей, они лежат там и, чаще всего, ими не пользуются, при этом полагая, что если икона рядом, значит, защита есть. Кроме того, на сумки садятся или небрежно бросают их, кошельки прячут в задние карманы брюк. Но, по словам, священнослужителей — это лишь проявление неуважения.

Если все же человек хочет быть ближе к Богу, но при этом уважительно относится к святым вещам, ему следует сделать потайной карман в одежде. И отдельно от остальных вещей хранить икону. Тем самым она будет всегда рядом и при удобном случае ее можно достать и помолиться, пишет Rsute.

Священнослужители добавляют — к Богу надо относиться с любовью, без желания привлечь в свою жизнь богатство и успех и ничего не требовать взамен.

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