Какую игрушку повесить на елку каждому знаку зодиака, чтобы стать богатым и счастливым в 2022 году

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 155

Астролог Светлана Проскурякова в беседе с 5-tv.ru рассказала, как при помощи елочного украшения представители зодиакального круга могут привлечь в свою жизнь здоровье, богатство и любовь в 2022 году.

Фото, видео: Depositphotos / SergKovbasyuk; 5-tv.ru

Пожалуй, у каждого есть свои новогодние традиции по украшению пушистой красавицы. Кто-то вешает елочные игрушки, хранящиеся еще с детства, кто-то отдает предпочтение современному дизайну. Но все без исключения в предновогодних хлопотах надеются — Новый год обязательно изменит жизнь. Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова в беседе с 5-tv.ru рассказала, какой елочной игрушкой каждому знаку зодиака стоит обязательно украсить пушистую красавицу, чтобы в 2022-м привлечь здоровье, богатство и любовь.

Телец — Скорпион

По словам астролога, противоположным знакам зодиака — Тельцу и Скорпиону в следующем году необходимо будет укрепить свои взаимоотношения. Потому в качестве талисмана Тельцам следует выбрать мягкую игрушку, которая будет символизировать нежность и уют, а Скорпионам — снежинку, которая будет символизировать совершенство.

Близнецы — Стрелец

Для этой пары противоположностей 2022 год будет временем работы над своими накоплениями и ресурсами как материальными, так и духовными. Потому астролог советует им в качестве талисмана елочные игрушки квадратной или прямоугольной формы, которые символизируют структуру и устойчивость.

Рак — Козерог

Ракам и Козерогам будущий год поможет приобрести опыт: практический или духовный. А оберегом стоит выбрать елочные игрушки, изображающие бабочек, птичек, кораблик - в общем, все, что символизирует легкость и движение.

Лев — Водолей

Этим двум знакам зодиака в следующем году придется искать баланс между семьей и работой. Потому лучшим талисманом для Льва станут шишки, которые символизируют богатство и накопления, а для Водолея — бусы, символизирующие связи и непрерывность жизни.

Дева — Рыбы

Девы и Рыбы будут особо увлечены вопросами любви и творчества. Потому талисманом Рыбам лучше выбрать елочную игрушку в виде звезды, символизирующую творчество, а для Девы — яркие красивые круглые шары, символизирующие гармонию.

Овен — Весы

Для вас в 2022-м главным будет здоровье и красота. Соответственно, для Овна талисманом станет светящаяся елочная игрушка, которая символизируют энергию и жизненную силу, а для Весов — игрушка удлиненной спиралевидной формы, которая является символом изысканности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как назвать ребенка в 2022 году, чтобы он стал счастливым.

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Какую игрушку повесить на елку каждому знаку зодиака, чтобы стать богатым...

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