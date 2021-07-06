Названа основная версия авиакатастрофы с Ан-26 на Камчатке

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, все 28 человек, находившихся на борту, погибли.

Названа основная версия авиакатастрофы с Ан-26 на Камчатке

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Тема:
Крушение Ан-26 около поселка Палана на Камчатке

Озвучена основная версия авиакатастрофы с Ан-26 на Камчатке. Как сообщил источник Интерфакса в Оперштабе, к крушению воздушного судна могли привести сложные метеоусловия и плохая видимость.

По данным санавиации, все 28 человек, в том числе двое несовершеннолетних и шесть членов экипажа, находившихся на борту воздушного судна, погибли.

Обломки самолета нашли несколько минут назад в прибойной зоне в 3,8 километра севернее поселка Палана. Все прибывшие силы и средства направлены к предполагаемому месту крушения.

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Крушение Ан-26 около поселка Палана на Камчатке
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