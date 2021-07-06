Врезался в сопку: опубликованы первые кадры с места крушения Ан-26 на Камчатке
| Светлана Шевченко Происшествия Эксклюзив 1 146
Предварительной причиной авиакатастрофы уже назвали сильный боковой ветер.
Фото: www.globallookpress / MOD Russia
В сети появилось первое фото с места крушения Ан-26 на Камчатке. По данным Тихоокеанского флота, который первым прибыл на место авиакатастрофы, одна часть фюзеляжа самолет находится на склоне сопки Пятибратка. А вторая была найдена в прибрежной зоне.
Предварительной причиной уже назвали сильный боковой ветер.
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