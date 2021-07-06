Врезался в сопку: опубликованы первые кадры с места крушения Ан-26 на Камчатке

В сети появилось первое фото с места крушения Ан-26 на Камчатке. По данным Тихоокеанского флота, который первым прибыл на место авиакатастрофы, одна часть фюзеляжа самолет находится на склоне сопки Пятибратка. А вторая была найдена в прибрежной зоне.

Предварительной причиной уже назвали сильный боковой ветер.