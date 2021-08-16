Захарова о выпавших из самолета афганцах: «Кровь стынет в жилах»

Падение правительства и захват власти движением «Талибан»* в Афганистане вызвало панику среди местного населения. Люди в попытке сбежать из страны вынуждены идти на самые крайние меры, отчаяние и страх вынуждают их рисковать собственной жизнью.

Весь мир облетели ужасающие кадры, на которых мирное население Афганистана пытается попасть на улетающий транспортный самолет США. Десятки людей хватаются за шасси и выступающие детали самолета в надежде спастись.

Самым ловким и сильным удалось уцепиться и даже взлететь вместе с самолетом, но уже в воздухе при наборе высоты люди сорвались и рухнули с высоты на землю.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что по долгу службы ей приходится просматривать различные шокирующие новости, но случай с самолетом в Афганистане просто не укладывается в голове.

«Я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах. Стать человеком до конца подготовленным, слава Богу, у меня так и не получилось. Это видео от Asvaka News Agency шокирует. Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ», — поделилась она в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российском посольстве в захваченном террористами Кабуле остается порядка ста человек. Талибы пока заявляют о неприкосновенности дипмиссии.

* — запрещенная на территории РФ террористическая организация.