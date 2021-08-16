Захарова о выпавших из самолета афганцах: «Кровь стынет в жилах»
В попытке покинуть страну несколько человек пытались улететь, зацепившись за шасси воздушного судна.
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон; Twitter @rawsalerts; Telegram @new_militarycolumnist, @boris_rozhin, @nuclear_booger; Facebook @ShahMirwaisamiri
Падение правительства и захват власти движением «Талибан»* в Афганистане вызвало панику среди местного населения. Люди в попытке сбежать из страны вынуждены идти на самые крайние меры, отчаяние и страх вынуждают их рисковать собственной жизнью.
Весь мир облетели ужасающие кадры, на которых мирное население Афганистана пытается попасть на улетающий транспортный самолет США. Десятки людей хватаются за шасси и выступающие детали самолета в надежде спастись.
Самым ловким и сильным удалось уцепиться и даже взлететь вместе с самолетом, но уже в воздухе при наборе высоты люди сорвались и рухнули с высоты на землю.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что по долгу службы ей приходится просматривать различные шокирующие новости, но случай с самолетом в Афганистане просто не укладывается в голове.
«Я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах. Стать человеком до конца подготовленным, слава Богу, у меня так и не получилось. Это видео от Asvaka News Agency шокирует. Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ», — поделилась она в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российском посольстве в захваченном террористами Кабуле остается порядка ста человек. Талибы пока заявляют о неприкосновенности дипмиссии.
* — запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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