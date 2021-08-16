Захарова о выпавших из самолета афганцах: «Кровь стынет в жилах»

|
Георгий Иванов
1 572

В попытке покинуть страну несколько человек пытались улететь, зацепившись за шасси воздушного судна.

Захарова о выпавших из самолета афганцах: «Кровь стынет в жилах»

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон; Twitter @rawsalerts; Telegram @new_militarycolumnist, @boris_rozhin, @nuclear_booger; Facebook @ShahMirwaisamiri

Тема:
Обострение ситуации в Афганистане

Падение правительства и захват власти движением «Талибан»* в Афганистане вызвало панику среди местного населения. Люди в попытке сбежать из страны вынуждены идти на самые крайние меры, отчаяние и страх вынуждают их рисковать собственной жизнью.

Весь мир облетели ужасающие кадры, на которых мирное население Афганистана пытается попасть на улетающий транспортный самолет США. Десятки людей хватаются за шасси и выступающие детали самолета в надежде спастись.

Самым ловким и сильным удалось уцепиться и даже взлететь вместе с самолетом, но уже в воздухе при наборе высоты люди сорвались и рухнули с высоты на землю.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что по долгу службы ей приходится просматривать различные шокирующие новости, но случай с самолетом в Афганистане просто не укладывается в голове.

«Я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах. Стать человеком до конца подготовленным, слава Богу, у меня так и не получилось. Это видео от Asvaka News Agency шокирует. Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ», — поделилась она в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российском посольстве в захваченном террористами Кабуле остается порядка ста человек. Талибы пока заявляют о неприкосновенности дипмиссии.

* — запрещенная на территории РФ террористическая организация.

Тема:
Обострение ситуации в Афганистане
16 авг
Границы свободы: что говорят о приходе талибов в Кабул местные жители
16 авг
Авиакомпания Еmirаtеs отменила все рейсы в Кабул
16 авг
Талибы объявили об «окончании войны» в Афганистане
16 авг
Талибы отказались принимать власть от президента Афганистана Гани
16 авг
Талибы водрузили свой флаг над президентским дворцом в Кабуле
16 авг
Трамп призвал Байдена на фоне обострения ситуации в Афганистане уйти в отставку
15 авг
Президент Афганистана объяснил решение уйти в отставку
15 авг
Два мощных взрыва прогремели в Кабуле
15 авг
Жители Кабула покидают дома после прихода талибов: «Люди боятся, не знают, что будет дальше»
15 авг
Президент Афганистана согласился уйти в отставку и покинул страну

Читайте также

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
73.39
-0.08 86.51
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:31
Экс-участник «Дома-2» раскрыл правду о гонораре ведущей на проекте
16:17
Границы свободы: что говорят о приходе талибов в Кабул местные жители
16:08
Кузнецова предложила развивать помощь для родителей детей с инвалидностью
15:46
Дзюба пропустит отборочные матчи сборной РФ на Чемпионат мира — 2022
15:41
Актер или фигурист? Таролог предрекла судьбу сыну Арзамасовой и Авербуха
15:29
Обнаружены тела всех погибших на месте крушения Ми-8 на Камчатке

Сейчас читают

Стал известен состав сборной России на отборочные матчи чемпионата мира-2022, кого вызвал Валерий…
Очевидцы засняли повисших на самолете ВВС США афганцев в аэропорту Кабула
Москвич на глазах у ребенка раскроил агитатору череп куском асфальта
Ягудин подтвердил рождение сына у Авербуха и Арзамасовой: «Пищим от счастья!»
Леди Венера сводит одинокие сердца: астропрогноз на неделю с 16 по 22 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака