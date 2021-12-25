🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 декабря, убывающая Луна находится в знаке Близнецы. Это значит, что все знаки зодиака почувствуют прилив энергии, однако вместе с этим столкнутся со сложным выбором.

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♈ Овен

Овны, у вас очень много идей и энергии. Осталось это все направить в нужное русло. Почему вы не хотите начать новое дело? То, что впереди Новый год — не повод отбрасывать все новое. Возможно, проект, стартовавший именно в это время, принесет вам огромную прибыль и хорошее настроение.

Космический совет: не бойтесь рисковать.

♉ Телец

Тельцы, не забывайте о самых близких. В работе и учебе вы частую закрываете глаза на все остальное, однако есть люди, которые ежедневно нуждаются в вашем внимании и заботе. Речь не только о родных, но и о друзьях. Когда вы последний раз с ними встречались? Пришло время им набрать.

Космический совет: посвятите время самым близким.

♊ Близнецы

Близнецы, не изнуряйте себя. Как говорится: всех денег не заработаешь. Работа — это, конечно, прекрасно, особенно если она любимая, но личную жизнь тоже никто не отменял. Устройте романтическое свидание со своей второй половинкой и отдохните душой и телом без мыслей о делах.

Космический совет: перезагрузитесь — лучше всего рядом с тем, кого любите.

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♋ Рак

Раки, не нужно рвать волосы на голове, когда все идет не по плану. Каждый человек индивидуален, и никто не должен выполнять все ваши указания. Чтобы стать счастливее, вам необходимо научиться приходить к компромиссу и строить отношения на обоюдных интересах. Перестаньте винить всех вокруг.

Космический совет: научитесь уступать.

♌ Лев

Львы, стремится во всем быть первым вовсе ни к чему. Иногда лучше сделать позже, но качественнее. Звезды призывают вас задуматься прежде всего не о скорости, в том числе принятии решений, а конечном результате. Возможно, взяв паузу, вы сможете выиграть, а не проиграть.

Космический совет: пересмотрите свои приоритеты.

♍ Дева

Девы, чувство вины вас погубит. Перестаньте перед всеми извиняться и постоянно ругать себе за все ошибки. Иногда необходимо отпустить ситуацию и вздохнуть свободно. Кроме того, бесконечные извинения только вызовут неуважение к вам со стороны других и в конце концов разрушат отношения.

Космический совет: цените себя.

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♎ Весы

Весы, почувствуйте себя королем и действуйте по зову сердца. Если вам хочется все бросить и улететь на Мальдивы — вперед. Протянуть руку помощи нуждающемуся — конечно! Порвать отношения с назойливым типом — а когда если не сейчас! Вселенная любит вас и поможет, чтобы все разрешилось удачно. Главное: вы любите себя.

Космический совет: не отказывайтесь от своих желаний.

♏ Скорпион

Скорпионы, сегодня все будет случаться буквально по щелчку пальцев. Стоит вам о чем-то подумать — и вот это уже плывет прямо к вам в руки. Не бойтесь этого, а благодарите Вселенную за такой расклад дел. Главное понять, что ваша жизнь в ваших руках, а мысли — материальны.

Космический совет: тщательно следите за своими мыслями.

♐ Стрелец

Стрельцы, слезами горю не поможешь. Если вы хотите что-то поменять в своей жизни — вперед! Не нужно ждать удачного дня, часа, человека, шанса — повлиять на расклад вещей можно в любой момент.

Космический совет: начните действовать.

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♑ Козерог

Козероги, кажется, будто ваша жизнь — это сплошные иллюзии. Словно вы живете в мирке, который сами создали для себя и боитесь посмотреть правде в глаза. Однако не стоит этого опасаться. Напротив, принятие трудностей поможет вам быстрее с ними разобраться и подняться на ступень выше.

Космический совет: снимите розовые очки.

♒ Водолей

Водолеи, любовь — это часть нашей жизни, и скрывать, что вы к кому-то испытываете симпатию — бессмысленно. Не бойтесь показаться глупцом. Будет гораздо хуже, если вы не скажете то, что чувствуете. А вдруг, тот, кому вы подарили свое сердце, тоже трус? Что тогда? Несчастная любовь? Счастье в ваших руках.

Космический совет: не бойтесь своих чувств.

♊ Рыбы

Рыбы, наконец-то для вас настал прекрасный период для освобождения от давнишних привычек, которые мешали вам жить. Также можно попробовать что-либо новое. Однако не стоит ставить все, что у вас есть, на карту. Сегодня необдуманные риски ни к чему хорошему не приведут.

Космический совет: очистите свою жизнь от всего ненужного.

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