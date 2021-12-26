Способную уничтожить город одним ударом российскую подлодку обсуждают в США

Российская атомная подводная лодка стратегического назначения четвертого поколения — ракетоносец «Князь Олег» — создана для уничтожения целых городов одним ударом. О мощности судна, которое, вероятно, впервые выйдет в море для испытаний в начале этого лета, порассуждал американский военный эксперт Питер Сучиу.

Как рассказал автор в своей статье для популярного издания, подлодка «Князь Олег» разрабатывалась ОКБ «Рубин», строительство началось в июле 2014 года, но было отложено из-за проблем с поставками. На воду судно было спущено прошлым летом, в мае 2021 года оно впервые вышло на заводские ходовые испытания.

«Как и в случае с атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, эксплуатируемыми Соединенными Штатами, Китаем, Францией, Соединенным Королевством и Индией, основная цель класса „Борей“ — разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут вытеснены. С первого удара», — цитирует Сучиу The National Interest.

Ракетоносец «Князь Олег», а также многоцелевая атомная подводная лодка c крылатыми ракетами четвертого поколения «Новосибирск» были приняты в состав Тихоокеанского флота 21 декабря.

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи дал старт торжественной церемонии. Президент также заявил, что строительство серий подлодок 885М и 955А не окончено: «Севмаш», собравший подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», поставит флоту еще пять «Бореев-А» и 6 «Ясеней-М».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин заявил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон».