Брат Моргенштерна «оплатил» мошенникам номер в малазийском отеле на 4,5 миллиона

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 967

Молодой исполнитель выяснил, что на его деньги злоумышленники сняли номер в малазийском отеле — на целый год.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Брат скандального рэпера Алишера Моргенштерна Максим заявил, что с его банковской карты неизвестные украли 4,5 миллиона рублей. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru исполнитель рассказал, что на эти деньги был снят номер в малазийском отеле. На целый год. 

«Несколько дней назад я проснулся, беру телефон, как обычно, смотрю и вижу списание — четыре мульта (миллиона рублей — Прим. ред.). Я в диком **** (шоке — Прим. ред.). Потому что мои дистрибьюторы дали мне пять мультов за мой альбом, который я готовлю уже больше месяца. Я в диком шоке, как это получилось. Я вообще не знал, что делать, и сразу, конечно, искал юристов, адвокатов. У меня впервые такая сумма списана», — негодует он.

Instagram @morgenshtern_max

Установить наиболее вероятную схему пропажи кругленькой суммы молодому рэперу помогли юристы. Выяснилось, что, вероятнее всего, данные парня утекли, когда он пытался снять деньги в банкомате на отдыхе.

«Где-то в конце сентября летал с девушкой на Сейшелы отдыхать и там пошел в банкомат, снял денег. Мне сказали, что существует такая вещь, как кардинг. Там есть чипы, которые сканируют карту и сверху, и снизу. Походу моя карта уплыла в даркнет или в чей-то Telegram-канал. И мои данные продали», — раздосадовано отметил Моргенштерн-младший.

Помощникам Максима удалось выяснить, что на его деньги забронирован отель в Малайзии. Злоумышленники не поскупились и заплатили за номер на год вперед.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать Моргенштерна раскрыла личность биологического отца рэпера. Родителя музыкант видел всего пять раз в жизни.

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