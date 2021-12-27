На кончиках пальцев: медики назвали самый необычный признак рака легких

Уберечься от преждевременной смерти из-за онкологического заболевания можно только при его ранней диагностике. Знающий человек пойдет к врачу, едва взглянув на руки.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) рассказали о самом неочевидном признаке рака легких. Оказалось, что у страдающих этим видом онкологии изменяется форма ногтей — по форме они начинают напоминать булаву.

«Рак легкого, обширное рубцевание легких (легочный фиброз) и кистозный фиброз часто связаны с особой формой ногтей, называемой „булавами"», — написали специалисты из NHS.

Рак легких возникает главным образом у курящих людей. При этом стоит иметь в виду, что к онкологическому заболеванию также может привести пассивное курение, уточняет МедикФорум. Продлить свою жизнь при таком диагнозе помогает ранняя диагностика — если выявить рак легких на начальных стадиях, можно прожить на десять лет дольше. Статистика выживаемости непрерывно растет с ростом уровня медицины, но сейчас доля переживших рак легких все равно очень низкая.

«Если вы выкуриваете более 25 сигарет в день, у вас в 25 раз больше шансов заболеть раком легких, чем у некурящих», — рассказали британские медики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что какой признак на ладонях предвещает развитие рака.