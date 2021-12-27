Филимонов день: что можно и категорически нельзя делать 27 декабря

Сегодня, 27 декабря, православные верующие почитают память сразу нескольких святых мучеников: Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. Все четверо пострадали за веру в III веке из-за гонений египетского императора Диоклетиана на христиан. На Руси этот день называли Филимоновым и связывали с рядом обрядов и запретов.

История праздника

Первым среди перечисленных святых в Единого Бога уверовал Аполлоний. Однако он испугался мучений за свою веру и обратился за помощью к язычнику Филимону. Он должен был принести жертву идолам, но не хотел выполнять обряд и попросил сделать это Филимона.

Внезапно последний тоже оказался христианином и сообщил об этом прилюдно. Увидев смелость товарища Аполлоний последовал его примеру. Однако толпе это не понравилось, святых схватили и долгое время истязали, а затем казнили.

Главным мучителем и палачом оказался Ариан. После убийства он почувствовал сильную боль в глазу. Что-то ему подсказало взять прах с могилы Филимона и приложить к беспокоящему месту. Око чудом исцелилось. В итоге Ариан и его телохранитель Феотих приняли крещение. Сразу же после этого язычники напали на них и подвергли смерти.

Что можно делать 27 декабря

На Руси верили, что сегодня — один из самых опасных дней в году из-за злых духов. Считалось, что 27 декабря они просыпаются и пытаются проникнуть в дома, чтобы причинить людям вред.

В связи с этим крестьяне выполняли ряд ритуалов, чтобы защититься. Во-первых, занимались уборкой в своих жилищах. Считалось, что в тот дом, где царит порядок, не проникнет нечистая сила, пишет ytro.news.

Кроме того, в течение всего дня на Руси старались почаще умывать лицо и руки, а также следили за чистотой всего тела и особенно волос. Это должно было уберечь от несчастий.

Также крестьяне боялись в этот день надевать грязную или рваную одежду — не только на улице, но и дома. В противном случае можно навлечь на себя беду.

Что нельзя делать 27 декабря

Под строжайшим запретом сегодня был алкоголь. Наши предки верили, что его употребление сделает организм слабым, из-за чего нечистые силы заразят тело болезнями и инфекциями.

Сегодня крайне не рекомендуется заниматься важными делами, приступать к новым проектам, отправляться в дальние поездки или заключать крупные финансовые сделки. Считается, что добиться успеха 27 декабря все равно не получится. И это в лучшем случае; в худшем можно остаться без всех сбережений.

Крестьяне верили, что в этот день нельзя ничего подбирать на улице, а также гладить или подкармливать бездомных животных и птиц. Считалось, что иначе можно пустить в дом нечистую силу.

Приметы на 27 декабря

Если сегодня было тепло для этого времени, то лето будет жарким;

Если погода поменялась несколько раз за день, то скоро начнется потепление.

Если ночью появился иней, скоро пойдет снег.

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