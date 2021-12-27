Филимонов день: что можно и категорически нельзя делать 27 декабря
Крестьяне верили, что сегодня — один из самых опасных дней в году из-за пробуждения нечистой силы. Для защиты от нее исполнялся целый ряд ритуалов и соблюдались несколько запретов.
Фото: Azbyka.ru
Сегодня, 27 декабря, православные верующие почитают память сразу нескольких святых мучеников: Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. Все четверо пострадали за веру в III веке из-за гонений египетского императора Диоклетиана на христиан. На Руси этот день называли Филимоновым и связывали с рядом обрядов и запретов.
История праздника
Первым среди перечисленных святых в Единого Бога уверовал Аполлоний. Однако он испугался мучений за свою веру и обратился за помощью к язычнику Филимону. Он должен был принести жертву идолам, но не хотел выполнять обряд и попросил сделать это Филимона.
Внезапно последний тоже оказался христианином и сообщил об этом прилюдно. Увидев смелость товарища Аполлоний последовал его примеру. Однако толпе это не понравилось, святых схватили и долгое время истязали, а затем казнили.
Главным мучителем и палачом оказался Ариан. После убийства он почувствовал сильную боль в глазу. Что-то ему подсказало взять прах с могилы Филимона и приложить к беспокоящему месту. Око чудом исцелилось. В итоге Ариан и его телохранитель Феотих приняли крещение. Сразу же после этого язычники напали на них и подвергли смерти.
Что можно делать 27 декабря
На Руси верили, что сегодня — один из самых опасных дней в году из-за злых духов. Считалось, что 27 декабря они просыпаются и пытаются проникнуть в дома, чтобы причинить людям вред.
В связи с этим крестьяне выполняли ряд ритуалов, чтобы защититься. Во-первых, занимались уборкой в своих жилищах. Считалось, что в тот дом, где царит порядок, не проникнет нечистая сила, пишет ytro.news.
Кроме того, в течение всего дня на Руси старались почаще умывать лицо и руки, а также следили за чистотой всего тела и особенно волос. Это должно было уберечь от несчастий.
Также крестьяне боялись в этот день надевать грязную или рваную одежду — не только на улице, но и дома. В противном случае можно навлечь на себя беду.
Что нельзя делать 27 декабря
Под строжайшим запретом сегодня был алкоголь. Наши предки верили, что его употребление сделает организм слабым, из-за чего нечистые силы заразят тело болезнями и инфекциями.
Сегодня крайне не рекомендуется заниматься важными делами, приступать к новым проектам, отправляться в дальние поездки или заключать крупные финансовые сделки. Считается, что добиться успеха 27 декабря все равно не получится. И это в лучшем случае; в худшем можно остаться без всех сбережений.
Крестьяне верили, что в этот день нельзя ничего подбирать на улице, а также гладить или подкармливать бездомных животных и птиц. Считалось, что иначе можно пустить в дом нечистую силу.
Приметы на 27 декабря
- Если сегодня было тепло для этого времени, то лето будет жарким;
- Если погода поменялась несколько раз за день, то скоро начнется потепление.
- Если ночью появился иней, скоро пойдет снег.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 26 декабря категорически нельзя сквернословить.
Читайте также
85%
-0.17 82.93
-0.19
Нашли ошибку?