Не хотел разводиться: новые подробности убийства жителем Канска жены и детей

Глава семейства из городка Канск Красноярского края расправился с женой и детьми, после чего свел счеты с жизнью из-за нежелания разводиться. Такова одна из предварительных версий причины гибели семьи из четырех человек. Тела обнаружила соседка, слышавшая крики и ругань за стеной, за которыми последовала зловещая тишина. Она сдавала квартиру сбежавшей от мужа жертве, она же и вызвала на место преступления полицию.

По данным источников 5-tv.ru, погибшая 35-летняя женщина накануне трагедии съехала от 38-летнего супруга, забрала детей — мальчика 11 лет и семилетнюю девочку — и заявила о намерении развестись. С решением супруги предполагаемый убийца не был согласен. Он выяснил, где поселились родные и нагрянул выяснять отношения.

В ходе ссоры не сдержал ярости. На глазах матери набросился с ножом сначала на детей, потом и на нее. Несчастные были обнаружены с многочисленными колото-резаными ранами по всему телу. Осознав, что сотворил, как полагают близкие к расследованию информаторы 5-tv.ru, мужчина покончил с собой.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты краевого подразделения МВД России, следователи и криминалисты Главного следственного управления. Туда же направились начальник регионального управления МВД Александр Речицкий и главы СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Александр Зюбанов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося в заведомо для виновного в беспомощном состоянии».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о разбирательстве относительно убийства жительницей Саратовской области собственного сына. По версии следствия, мать наказала восьмилетнего мальчика и его пятилетнюю сестру, придушив их шарфом до бессознательного состояния, после чего бросила в овраг на мороз. Девочка выжила, получила серьезное обморожение. Ее брата нашли уже мертвым.