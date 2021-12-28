Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко впервые за 60 лет встретилась со своей сестрой

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 075

Близкие родственницы знали о существовании друг друга, но не решались увидеться.

Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко впервые за 60 лет встретилась со своей сестрой

Фото: Instagram @tat_kravchenko

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко незадолго до премьеры седьмого сезона популярной комедии впервые встретилась со своей сестрой. Близкие родственницы знали о существовании друг друга, но смелости увидеться не хватало обеим.

Сестры увиделись только в эфире ток-шоу на одном из телеканалов и обнялись со слезами на глазах.

«Похожи!» — заметила присутствующая при радостном событии мама актрисы.

По словам Кравченко, в подростковом возрасте мама рассказала ей правдивую историю их семьи. Как выяснилось, будущую звезду воспитывал не родной отец.

Мама актрисы призналась дочери, что родила ребенка от женатого мужчины, у которого на тот момент уже было двое детей. Спустя три месяца после рождения на свет Татьяны, он умер, так и не увидев дочь.

Такие откровения было непросто принять юной девушке, однако актриса призналась, что в итоге смогла понять своих родителей и принять ситуацию такой, какая она есть.

Вот только со сводными сестрами налаживать общение не спешила. Артистка думала, что фактом своего рождения могла разрушить чужую семью и не хотела вмешиваться.

Однако встреча спустя столько лет растрогала обеих. Сестра актрисы подарила ей семейную реликвию. На палец знаменитости женщина надела кольцо, которое передается в их семье из поколение в поколение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Садальский пригрозил Кравченко расставанием в день ее рождения.

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