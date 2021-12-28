Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко впервые за 60 лет встретилась со своей сестрой

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко незадолго до премьеры седьмого сезона популярной комедии впервые встретилась со своей сестрой. Близкие родственницы знали о существовании друг друга, но смелости увидеться не хватало обеим.

Сестры увиделись только в эфире ток-шоу на одном из телеканалов и обнялись со слезами на глазах.

«Похожи!» — заметила присутствующая при радостном событии мама актрисы.

По словам Кравченко, в подростковом возрасте мама рассказала ей правдивую историю их семьи. Как выяснилось, будущую звезду воспитывал не родной отец.

Мама актрисы призналась дочери, что родила ребенка от женатого мужчины, у которого на тот момент уже было двое детей. Спустя три месяца после рождения на свет Татьяны, он умер, так и не увидев дочь.

Такие откровения было непросто принять юной девушке, однако актриса призналась, что в итоге смогла понять своих родителей и принять ситуацию такой, какая она есть.

Вот только со сводными сестрами налаживать общение не спешила. Артистка думала, что фактом своего рождения могла разрушить чужую семью и не хотела вмешиваться.

Однако встреча спустя столько лет растрогала обеих. Сестра актрисы подарила ей семейную реликвию. На палец знаменитости женщина надела кольцо, которое передается в их семье из поколение в поколение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Садальский пригрозил Кравченко расставанием в день ее рождения.