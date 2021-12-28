Умер актер фильмов «Кортик», «Знак беды» и «В июне 41-го» Виталий Быков

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 16 952

Советский и белорусский актер театра и кино скончался на 81-году жизни. О его смерти рассказали в минском театре, на сцене которого он служил полвека.

Умер актер фильмов «Кортик», «Знак беды» и «В июне 41-го» Виталий Быков

Фото: rustheatre.by

На 81-м году из жизни ушел советский и белорусский актер театра и кино Виталий Быков. О смерти артиста сообщается на сайте минского Национального академического драматического театра имени Горького, в котором покойный служил с 1971 года — без малого полвека.

«Мы потеряли талантливого артиста. Его уход — тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас», — сказано в некрологе.

Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в Латвии. В 1964-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. На сцене родного театра он сыграл более 60 ролей, на его счету множество премий и наград театральных конкурсов, даже его второстепенные и эпизодические персонажи не раз удостаивались признания членов жюри.

В числе побед — благодарность коллегии Министерства культуры СССР и президиума ЦК профсоюза работников культуры, почетная грамота Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры за достигнутые творческие успехи.

На счету Быкова более 20 кинофильмов. Среди них легендарные мини-сериалы «Кортик» и «Бронзовая птица», картины «Знак беды» и «В июне 41-го» — в этой картине актер сыграл Адольфа Гитлера, партнерами стали Марина Голуб и Юрий Колокольников.

Причину смерти Виталия Быкова в театре не уточнили, как и планы относительно прощания и похорон. Руководство и коллеги выразили соболезнования друзьям и близким актера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине режиссера фильма «Далласский клуб покупателей» Жан-Марка Валле.

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