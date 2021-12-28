Россиянам рассказали о новых правилах выплаты пенсий в 2022 году

Новые правила выплаты пенсии, вступающие в силу 1 января 2022 года, защитят пенсионеров-банкротов от удержания выплат. Об этом пишет «Российская газета».

Кроме того, сотрудники служб занятости должны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий россиянам, которые по каким-либо причинам лишились работы и не могут найти новую, при этом до пенсии им осталось пару лет. Также автоматически будут назначаться пенсии по инвалидности и социальные доплаты.

Гражданам в возрасте 80 лет и тем, кто получает страховую пенсию по потере кормильца, будет автоматически выбираться вариант пенсионного обеспечения.

При выезде за пределы сельской местности у пенсионеров будет сохраняться «сельская надбавка» к пенсии.

Также с 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) раз в три года будет оповещать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Накануне стало известно, что с 1 января страховые пенсии по старости проиндексируют на 5,9%. Повышение коснется неработающих пенсионеров. Если на иждивении у пенсионера есть ребенок, то и выплаты на него также увеличатся на процент инфляции. На столько же увеличится пенсия у имеющих северный и сельский стаж, а также у тех, кто перешагнет порог 80-летия.

Кроме того, сообщалось, что российские жители села могут получить прибавку к пенсии в размере 25% от ее суммы. Для этого гражданину необходим стаж работы не менее 30 лет в сельском хозяйстве, он должен проживать в сельской местности и быть неработающим пенсионером. При подсчете стажа, дающего право на надбавку, учитывается работа в колхозах, совхозах и в других сельхозпредприятиях и организациях. Всего в перечень входят более 500 профессий.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что пенсии в России проиндексируют на уровень фактической инфляции.