Путин заявил, что пенсионерам компенсируют разницу между индексацией и инфляцией
Власти не должны забывать о своих обещаниях, отметил президент.
Фото, видео: Depositphotos / yli9445yli9445; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не должны забывать о своих обещаниях. На ежегодной пресс-конференции он заявил, что пенсии в России проиндексируют на уровень фактической инфляции.
«Правительство РФ должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам, в целом, удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — сказал президент.
Путин также сообщил, что в 2022 году соответствующие решения по индексации будут приняты и по силовому блоку, чтобы выровнять доходы граждан, которые работают в правоохранительных и силовых структурах.
Согласно официальным данным, заложенная в госбюджете индексация пенсий на уровень инфляции составляет 5,9%, в то время как, по предварительным данным, по итогам года инфляция может составить 8%.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кому положена двойная пенсия перед Новым годом.
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