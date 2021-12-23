Путин заявил, что пенсионерам компенсируют разницу между индексацией и инфляцией

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 040

Власти не должны забывать о своих обещаниях, отметил президент.

Фото, видео: Depositphotos / yli9445yli9445; 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не должны забывать о своих обещаниях. На ежегодной пресс-конференции он заявил, что пенсии в России проиндексируют на уровень фактической инфляции.

«Правительство РФ должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам, в целом, удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — сказал президент.

Путин также сообщил, что в 2022 году соответствующие решения по индексации будут приняты и по силовому блоку, чтобы выровнять доходы граждан, которые работают в правоохранительных и силовых структурах.

Согласно официальным данным, заложенная в госбюджете индексация пенсий на уровень инфляции составляет 5,9%, в то время как, по предварительным данным, по итогам года инфляция может составить 8%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому положена двойная пенсия перед Новым годом.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина
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