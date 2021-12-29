Камеры засняли последние часы жизни погибшего от мороза школьника из Подмосковья

Стали известны новые подробности в истории с погибшим в подмосковной Дубне 11-летним школьником. Его последние часы жизни попали в обзор камер видеонаблюдения, их опубликовала Прокуратура Московской области.

По информации 5-tv.ru, в день исчезновения школьник вышел из дома и отправился на остановку на улице Мира, где должен был сесть в автобус сопровождения, чтобы добраться до школы. Вероятно, он оказался в общегородском транспорте, который следовал до района «Большая Волга». Ребенок вышел на одной из остановок. При себе телефона и денег у него не было. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подросток шел по мосту. До дома или до школы он добраться не смог. 28 декабря его обнаружили мертвым на улице в вечернее время благодаря отражающим элементам на куртке.

Кроме того, известно, что у ребенка были особенности в развитии, он посещал специализированное учебное учреждение. По словам матери, мальчик никогда из дома ранее не уходил, конфликтов в семье не было. Она не принимала участие в поисках.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели ребенка. Также свою проверку инициировала прокуратура.

Ранее 5-tv.ru писал, что семья погибшего стоит на учете в надзорных органах. В ней воспитывают еще пятерых детей.