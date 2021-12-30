🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 декабря, убывающая Луна находится в знаке Скорпиона. Это означает, что день лучше всего посвятить отдыху — как физическому, так и душевному — и любимому хобби. Также сегодня стоит задуматься о своих отношениях: какие-то давно пора оставить в прошлом, а какие-то восстановить, зарыв топор войны.

Все пропало! Из-за парада планет в новогоднюю ночь нельзя будет загадывать желания

♈ Овен

Ваш творческий гений пробуждается ото сна. Не игнорируйте это и предайтесь вдохновению. Радость созидания придаст вам сил для достижения целей в других областях жизни, так что не обижайте музу — сотрудничайте с ней и выполняйте любые прихоти. Сегодня важно проявить мужество и, несмотря на мнение окружающих, продолжать собственный путь. Не важно, что скажут другие, держитесь за то, что делает вас счастливыми!

Космический совет: творите! Посвятите себя музе.

♉ Телец

Многие могут опереться на вас, Тельцы, но можете ли вы опереться на них? Нет необходимости помогать всем. Особенно тем, кто даже не собирается ответить вам тем же, когда вы их об этом попросите. Не бойтесь говорить «нет», даже если это огорчит некоторых людей. Установление личных границ — не такая уж плохая идеея! Если вы не видите будущего в некоторых отношениях, самое время дружески с ними попрощаться.

Космический совет: сегодня — лучший день для того, чтобы оставить некоторых людей в прошлом.

♊ Близнецы

Сегодня каждый имеет мнение обо всем — начиная от длины вашей юбки и заканчивая тем, с каким партнером вы должны провести остаток своей жизни. Однако часто окружающие очень мало знают о вас и ваших обстоятельствах, Близнецы. Поэтому будьте осторожны с такими советчиками. Уделяйте свое внимание только тем, кто заслуживает вашего драгоценного времени.

Космический совет: игнорируйте сегодня чужие советы.

Сам себе талисман: ТОП-3 защищенных от сглаза знака зодиака

♋ Рак

В предпраздничные дни многие забывают о важности отдыха в одиночестве. Нет ничего плохого в том, чтобы остаться дома в любимой пижаме, выпить какао, залезть в ванну с теплой водой или посмотреть свой любимый сериал. Ваши социальные батарейки садятся, и звезды призывают восстановить заряд. Имейте это в виду, когда почувствуете соблазн пойти на еще одно светское мероприятие из страха пропустить что-то!

Космический совет: останьтесь дома сегодня вечером и отдохните перед праздниками.

♌ Лев

Перестаньте пытаться всем угодить, Львы. Некоторые отношения просто не стоят вашего времени и усилий. Таких людей лучше всего отпустить, оставив в уходящем году. Звезды также призывают вас обратить внимание на физическое и душевное состояние. Если что-то болит, но вам до сих пор казалось, что еще можно терпеть, то пора прекратить и заняться лечением.

Космический совет: некоторых людей лучше оставить в уходящем году.

♍ Дева

Вот в чем дело, Девы: в мире не существует, в котором вам будет нравится абсолютно все. У каждого есть хотя бы одно убеждение, с которым вы никогда не согласитесь. Но это не значит, что вы не можете любить такого человека или принимать таким, какой они есть. В конце года будьте снисходительнее к тем, с кем чувствуете особенную связь. Если уже успели поссориться с дорогим человеком, самое время сделать первый шаг к примирению.

Космический совет: наступил лучший момент для того, чтобы зарыть топор войны.

Тигр опустошит кошельки: Кого из знаков зодиака ждет финансовый крах в 2022-м

♎ Весы

Философ и поэт Фридрих Ницше однажды сказал: «Нужно иметь в душе хаос, чтобы родить танцующую звезду». Это главная мысль сегодняшнего утра, Весы! Было время, когда вы боялись своих теней. Было время, когда вы не знали, во что выльется суматоха на душе. Пока у вас еще нет ответов, но поверьте, скоро вы придете к ним. Вы достаточно сильны и мудры, чтобы разобраться в своем хаосе. Творчество поможет успокоить нервы.

Космический совет: пусть буря в душе выльется на холст в творческом порыве!

♏ Скорпион

В последнее время вы стали слишком замкнутыми, Скорпионы. Вы не только не открываетесь дорогим людям, но и не позволяете им тянуться к вам. Это ведет вас все дальше в кроличью нору изоляции. Пришло время разрушить стены и позволить людям увидеть вас настоящими: грубыми или уязвимыми — не важно. Помните, ваши люди никогда не осудят вас за то, что вы переживаете в этот момент.

Космический совет: вы перестарались в попытке отгородиться от людей, станьте чуть более открытыми.

♐ Стрелец

Мяч на вашей стороне, Стрельцы. Это означает, что все замерли в ожидании вашего решения. Не бойтесь сделать смелый шаг в сторону чего-то нового, даже если этого направления вы раньше избегали. Звезды подсказывают, что вы не пожалеете об этом. Так, в скором времени в вашей жизни может случиться страстный роман — связь скорее чувственная, чем рациональная.

Космический совет: сделайте шаг навстречу неизвестному.

Градус страсти: каким знакам зодиака новогодняя ночь сулит фееричный секс

♑ Козерог

Все мы должны делать определенные вещи, чтобы выжить, Козероги. Не все в жизни — праздник да выходной. Но идеализм и трудолюбие не позволяют вам порой пожалеть себя и устроить заслуженный отдых. Сегодня такой день. Нужно максимально освободиться от работы, учебы, уборки — любого труда. Расслабьтесь, наконец, вы заслужили. Без вас за один день не рухнет мир, контора и семья. Отдохните.

Космический совет: вам нужен отдых, устройте себе выходной.

♒ Водолей

Есть люди, которые бегут к вам за помощью при первых признаках дискомфорта, но почти никогда не оказываются рядом, когда вам нужна их поддержка. Что нужно сделать с такими отношениями, Водолеи? Правильно — заменить их чем-то лучшим. К счастью или несчастью для вас, звезды показывают, что это все равно скоро произойдет — иллюзии рухнут и придется искать что-то новое.

Космический совет: в отношениях важен баланс, не отдавайте больше, чем получаете взамен.

♊ Рыбы

Иногда просто плыть по течению — наилучший выбор из всех возможных. Однако у такого подхода ест и недостатки. Сегодня звезды просят вас перестать принимать неприятные вещи как должное. Проявите твердость и добейтесь желаемых перемен. Речь не идет о чем-то значительном, начать лучше всего с небольших изменений, но внедрять их последовательно и в одном направлении. Тогда масштабные перемены наступят сами.

Космический совет: хватит мириться с тем, что вам не нравится.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на предстоящую неделю — с 27 декабря по 2 января.