Варшавер об обвинениях дочери Марка Захарова: «Стыдно. Она дискредитирует отца»

Заявления Александры Захаровой о заговорах с целью уничтожить имя прославленного режиссера директор «Ленкома» назвал постыдным враньем.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер ответил на обвинения дочери режиссера Марка Захарова Александры в свой адрес. Заявления о ненависти к покойному кинодеятелю и худруку, о попытках «отжать» театр он назвал враньем. По мнению Варшавера, Захаровой должно быть стыдно за ее слова, ими актриса позорит имя родителя — знаменитого режиссера.

«Пусть это будет на ее совести… Врать никому некрасиво, особенно в 60 лет это уже стыдно. Хотя говорят, ложь на длинных ногах… Все равно люди умные, все понимают, кто есть кто. Ну что делать? Жалко, что она дискредитирует отца — это мне вот жалко очень. Она полностью дискредитирует отца», — заявил глава «Ленкома».

Как отметил Варшавер, оправдываться перед артисткой своего же театра он не намерен. У него таких актеров в труппе еще 100 человек, и объяснять каждому, что его оболгали, просто глупо. Захарова, настаивает руководитель театра, ведет себя неприлично — не имеет права человек так поступать в кругу своих «родственников», ведь храм искусства является домом для каждого сотрудника, а вместе они — семья.

Резкими заявлениями актриса, по словам Варшавера, сыпала не только в его сторону. Коллегам-артистам от нее тоже досталось: якобы в театре ущемляют первых звезд, предлагая играть главных персонажей представителям массовки. Однако именно возможность вывести на первый план начинающих директор «Ленкома» считает замечательной, и результат она дает потрясающий.

«Она оскорбляет артистов. Меня — ладно, но артистов! Что они воры, воруют роли, что массовке даем главные роли… А я счастлив, что у меня есть возможность молодежи давать работу. И как они проявляют себя! Французы говорят: „Сделай меня на минуту талантливым, а дальше уж я им останусь“… Поэтому я счастлив, что у нас вся молодежь, все актеры сегодня заняты и в текущем репертуаре, и в новых постановках», — заключил Варшавер.

Александра Захарова в свою очередь уверена: директор «Ленкома» намерен уничтожить имя отца и ее карьеру. По словам дочери знаменитого режиссера, руководитель учреждения лишь притворялся другом кинодеятеля, а на самом деле мечтал растоптать. Она также подозревает, что плохие продажи билетов на спектакли с ее участием могут быть делом рук Варшавера.

Марк Захаров ушел из жизни в 2019 году, его должность на данный момент никто не занимает. Марк Варшавер был главой театра с 1986 года, после смерти худрука он получил пост директора с расширенными полномочиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александра Захарова подала иски на продюсеров «Ленкома».