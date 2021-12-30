Пора поработать языком: 4 способа заставить мужчину полюбить оральные ласки

Если бойфренд по какой-то причине отказывает вам в кунилингусе, не огорчайтесь, решить проблему можно. Эксперты назвали четыре верных способа приобщить партнера к оральным ласкам. По данным центра семейного и сексуального образования Secrets, на подобные утехи соглашаются около 90% женщин и всего 70% мужчин. На самом деле далеко не все осознают силу, которую приобретает умело поработавший языком парень. Некоторым придется объяснять, с другими хитрить, но для начала все же стоит проблему с помощью этого же языка обсудить.

Деликатно объясните партнеру, что секс с ним — полный улет, но было бы еще круче, если… Если он все еще не понимает, чего от него хотят, бить, так сказать, кунилингусом в лоб не стоит. Нужно помнить, чрезмерный напор и претензии в сексуальных делах сильно бьют по маскулинной самооценке. Но узнать, почему он не радует вас орально, необходимо.

Есть три распространенные причины отказа в оральных ласках — условно это «Я же мужик!», «Это негигиенично» и «Я не умею». Ваши аргументы, как понимаете, напрашиваются сами: умение доставить женщине удовольствие сделает его эталоном мужественности, вы следите за чистотой своего тела, а некоторым бывало даже вкусно. Ну и если не умеешь — научим, подскажем, направим и щедро отблагодарим!

Невербальные знаки

Возможно, ниже вашего сексуального животика парень не опускается, потому что не уверен, надо ли это вам. Есть вероятность, что он сомневается, оцените ли вы его мастерство. Так что придется намекнуть, куда двигаться и что делать. Во время прелюдии выгните спину, как кошечка, и зона востребования окажется там, где нужно. Можете запустить пальцы в его волосы и мягко направить вниз. Мужчины и сами так делают, вряд ли он не догадается.

Предложите ему игру

Если вы не можете прямо заявить о своих желаниях, например, заметить как-нибудь, что мечтаете о его нежных губах у себя между ног, можно попробовать поиграть. За забавной игрой, помимо прочего, мужчина расслабится и станет более открытым. Партия в дурака на желание, любое другое соревнование за главный приз — отличная идея. Правда, можно и проиграть, но это поражение будет приятным, верно? Исполнив его желание, вы станете ближе и к своему.

Пробуйте новые позы

Разнообразие в постели любят все. Ну, почти все. Особенно, если пара вместе не первый месяц или год. Так что просьбе попробовать новую позу может быть воспринято мужчиной с энтузиазмом. Поцелуйте его в заветном месте, поласкайте языком, а потом развернитесь, принимая позу «69». Едва ли он не ответит на предложение. Вариант неожиданно сесть мужчине на лицо — для самых смелых. Не рискуйте, если не уверены!

Парней нужно поощрять

Если бойфренда не хвалить за секс, он зачахнет. Даже когда он делает вид, что абсолютно горд за себя и не нуждается в восторженных эпитетах, говорите, как он хорош в постели. Необязательно звать его богом любви и лучшим в мире любовником, в процессе фраза «Да, вот так хорошо!» творит чудеса! А если говорить и стонать в те моменты, когда партнер ну почти уже взялся за оральные дела, ждать останется недолго, пишет WMJ.ru. Чем больше будете одобрять инициативу, тем чаще он будет дарить вам заветный поцелуй «там».

Стоит отметить, что в постели, безусловно, обоим должно быть хорошо и комфортно. Принуждение или определенные ласки из чувства долга — это насилие. Если вы не получаете желаемого и не можете дать того же в ответ, возможно, вы просто выбрали неподходящего сексуального партнера.

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