Водили дружбу с зеленым змием: кто из российских звезд страдал от алкоголизма

Игры с алкоголем часто приводят к плачевным последствиям, разрушая устоявшуюся жизнь человека на мелкие осколки. Зависимый человек страдает, зачастую, и от чувства вины за свою слабость, и от невозможности прекратить причинять вред себе и близким. Особенно часто «зеленый змий» соблазняет творческие, чувствительные натуры, но на примере звезд можно увидеть — большинству удается победить нездоровую тягу и вернуться к нормальной жизни.

Начали жизнь с чистого листа

Лариса Гузеева

globallookpress.com / Lev Ilyin

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева столкнулась с проблемой алкогольной зависимости еще в молодости. К пагубной привычке ее подтолкнул первый супруг, страдающий пристрастием к запрещенным веществам. В итоге она начала злоупотреблять спиртным.

Долгих семь лет знаменитость уверяла себя, что в любой момент может отказаться от выпивки. Но в один момент стало ясно — дело принимает серьезный оборот и без помощи специалистов не обойтись.

Тогда актриса обратилась к медикам, чтобы закодироваться. По ее собственному признанию, жизнь с тех пор заиграла для нее новыми красками, и возвращаться к прошлой зависимости она не намерена.

Дана Борисова

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Обаятельная блондинка-телеведущая Дана Борисова потеряла почву под ногами и пристрастилась к спиртному и запрещенным веществам после скандального расставания с отцом своей дочери, который грозился отобрать у нее ребенка.

В стрессовой ситуации Борисова теряла контроль над собой, а ее пьяные выходки становились достоянием общественности. Пагубную привычку телеведущей обсуждали во всех ток-шоу и в итоге уговорили звезду лечь в клинику на лечение.

Сейчас девушка вновь появляется на публике, написала книгу о своей зависимости и нередко критикует своих коллег, которые позволяют себе появляться в нетрезвом виде.

Наталья Андрейченко

globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» обрела большую популярность еще будучи студенткой. За роль в фильме Кончаловского «Сибириада», который был удостоен гран-при Каннского кинофестиваля она актриса получила внушительный гонорар, но деньги потратила на развлечения и выпивку.

Андрейченко признавалась, что алкоголь ее едва не убил. В 24 года не только ее карьера, но и жизнь была под угрозой, врачи настоятельно советовали закодироваться.

В итоге актриса приняла правильное решение и сумела победить вредную привычку, что самым лучшим образом сказалось и на ее внешности, и на здоровье. Сейчас актриса живет в Мексике, выглядит прекрасно и наслаждается каждым мгновением.

Татьяна Догилева

globallookpress.com / Lev Ilyin

Актриса и режиссер Татьяна Догилева потакала своей зависимости до тех пор, пока не осознала, что разрушает свою жизнь. Знаменитость могла сорвать съемки, подставить коллег из-за алкоголя.

По словам Догилевой, большую поддержку в преодолении зависимости ей оказали близкие. С их помощью она смогла вовремя остановиться и теперь желает того же тем, кто находится только на пути к выздоровлению.

Александр Домогаров

globallookpress.com / Lev Ilyin

Харизматичный актер Александр Домогаров, пик карьеры которого пришелся на конец 90-х — начало 2000-х, долгие годы прикладывался к бутылке. Несколько раз из-за алкоголя он оказывался на больничной койке.

Однако сильный характер и творчество помогли ему удержаться и сохранить свою личность. Сейчас артист по-прежнему востребован в кино и на сцене и радует поклонников новыми яркими ролями.

Иван Охлобыстин

globallookpress.com / Lev Ilyin

Сегодня Иван Охлобыстин для многих — преданный супруг и многодетный отец. Однако в прошлом на его счету было немало алкогольных загулов. Избавиться от вредной привычки ему помогли близкие и вера. Артисту удалось обрести духовное равновесие и теперь он не нуждается в дополнительном допинге, чтобы чувствовать себя счастливым.

Михаил Ефремов

globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Злоупотребление алкоголем стоило знаменитому, любимому зрителями актеру Михаилу Ефремову карьеры и свободы. Артист попал в трагическое ДТП в центре Москвы, в котором по его вине погиб человек.

После аварии со смертельным исходом Ефремов получил срок колонии. Сейчас он отбывает наказание, бросил пить и даже продолжает заниматься искусством, причем весьма успешно, ведь талант, как известно, не пропьешь.

Фильм Ефремова «Евангелие от Федора» победил на конкурсе среди осужденных. Артист не только принял участие в написании сценария, но и озвучил картину.

Песня хороша, начинай сначала

Григорий Лепс

globallookpress.com / Lev Ilyin

Популярный певец Григорий Лепс не раз признавался в злоупотреблении алкоголем и запрещенными веществами. Лепс откровенничал, что в нетрезвом виде неоднократно попадал в неприятные ситуации, ввязывался в драки. Также артист нередко выходил на сцену пьяным.

Однако удержаться на плаву певцу помогала музыка и, конечно, преданная супруга рядом. После стремительного и неожиданного развода с Анной Шаплыковой, который состоялся в декабре этого года, Лепса заподозрили в том, что он вернулся к старым привычкам.

В сети появились слухи о госпитализации артиста на фоне алкоголизма. Но сам Лепс все отрицает. По его словам, он попал в больницу с гипертоническим кризом. На фоне перегруженности на работе у него случился резкий скачок давления и пришлось обратиться к медикам.

Алексей Панин

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актер Алексей Панин известен своими скандальными выходками на всю страну — пьяные дебоши, драки, прогулки в женском белье в общественных местах, проблемы с полицией — «подвиги» Панина можно перечислять долго.

Судя по всему, знаменитость сбавлять обороты не собирается. Актер и сегодня заявляет — рюмочка горячительного напитка не мешает в творчестве, а напротив, даже помогает.

Дима Билан

globallookpress / Lev Ilyin

Появление Билана в нетрезвом виде на концерте в Казахстане наделало много шума в сети. А вскоре певец и сам откровенно признался в алкогольной зависимости. В интервью телеведущей Ксении Собчак он рассказал, что выпивает немного, но вот остановиться не может.

Однако исполнитель понимает, насколько опасно подобное пристрастие и планирует начать лечение. По словам артиста, он даже нашел подходящего специалиста и теперь дело за малым — победить зеленого змия, пока тот не победил Билана.

Те, кто не справился

Дмитрий Марьянов

globallookpress.com / Valery Lukyanov

Актер Дмитрий Марьянов долгое время боролся с алкогольной зависимостью, последовательно разрушая свою карьеру и здоровье. В 2017 году он попал на лечение в реабилитационный центр в Подмосковье.

Актер, помимо прочего, страдал тромбозом вен и в какой-то момент ему стало плохо. Вызвать врачей местные специалисты долго отказывались. В скорую позвонил сосед по палате, но было поздно. Марьянов вскоре скончался.

По факту смерти артиста судебные тяжбы длятся до сих пор. Его сын не удовлетворен приговором суда, по которому директор центра, где находился актер, получила условный срок. Наследник намерен обжаловать это решение и добиться справедливости.

Андрей Панин

globallookpress.com / Lev Sherstennikov

Актер театра и кино Андрей Панин умер в себя дома при загадочных обстоятельствах. Панина обнаружили друзья — без признаков жизни, в ссадинах и ушибах. Соседи утверждали, что актер пил, не просыхая, по несколько дней кряду.

Проведенная экспертиза показала, что в крови у знаменитости было огромное количество алкоголя. По одной из версий, у Панина мог случиться сердечный приступ на фоне запоя. Актер пил в одиночестве, поэтому уследить за ним было некому.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько и как часто пить, чтобы прослыть алкоголиком.