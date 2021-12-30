Врач назвала безопасные для худеющих дозы водки и опровергла миф о пользе закуски

Существует ли безопасная для фигуры доза спиртного, рассказала диетолог Анна Ивашкевич.

Большинство диетологов и фитнес-тренеров в один голос утверждают, что алкоголь и стройная фигура — две вещи несовместные. Мол, неспроста пиво называют «жидким хлебом» — оба продукта схожи по составу и калорийности. А в бутылке водки, страшно представить, и вовсе содержится суточная норма калорий!

Но как быть, если на носу праздник, да еще и Новый год, когда просто грех не пригубить хотя бы чуть-чуть спиртного? Может, все-таки существует безопасная для фигуры доза алкоголя? На этот вопрос ответила семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич.

Сколько и чего можно?

По словам эксперта, во время диеты вполне можно позволить себе выпить вина, но важно учитывать норму и вид алкоголя. Например, в 100 граммах сухого красного вина содержится от 60 до 80 калорий, а в 100 граммах водки — 240 калорий. Столько же калорий в стакане кока-колы, банке сладкой кукурузы, порции макарон или половинке чизбургера. Еще более калорийный сладкий алкоголь — ликеры, вермуты, десертные вина, коктейли с сиропами и тому подобные напитки.

Поэтому, подчеркивает Ивашкевич, все диеты, разрешающие прием алкоголя, предполагают, что это будет сухое вино (как правило, красное) в количестве не более одного бокала в день.

Также надо учитывать, что вред алкоголя для фигуры заключается не только в его высокой калорийности, но и в большом влиянии на поджелудочную железу.

«Этот орган отвечает за углеводный обмен, а еще он вырабатывает инсулин. При поступлении в организм алкоголя инсулин подскакивает, при этом в крови снижается уровень глюкозы. Когда он доходит до своей нижней границы, человек резко ощущает острый приступ голода и неодолимое желание съесть какой-нибудь углевод. Дело в том, что алкоголь является раздражающим фактором для слизистой оболочки пищеварительного тракта, и способствует повышению аппетита. Именно поэтому после двух-трех бокалов вина так хочется заказать пиццу или огромный сет роллов», — цитирует диетолога 7Дней.ru.

Ивашкевич отмечает, что, если уж и пить алкоголь во время диеты, то держать себя в руках и четко соблюдать ограничения.

Закусывать или нет?

Помимо прочего алкоголь грозит неприятными последствиями печени, что тоже может сказаться на фигуре, напоминает диетолог.

«Именно она участвует во всех пищевых процессах, в том числе в жировом обмене. Для предотвращения значительных поражений печени, старайтесь не только строго контролировать дозы спиртного, но и не менее четырех дней в неделю обходиться без алкоголя», — предупреждает Ивашкевич.

При этом она указывает относительно безопасные дозы алкоголя: для мужчин — 30 миллиграммов чистого спирта в день, для женщин — вполовину меньше. Это означает, что мужчины могут выпить не более 0,72 литра пива, 240 граммов сухого вина или 60 граммов водки, а женщины — 0,36 литра пива, 120 граммов вина или 30 граммов водки.

Обильная и калорийная закуска, вопреки устоявшемуся мнению, — плохой спутник алкогольных возлияний, утверждает эксперт.

«Когда вы плотно ужинаете, печень и так максимально загружена работой. Добавление алкоголя к этому может спровоцировать серьезный сбой, так как орган начинает справляться со своим основным функционалом хуже», — поясняет Ивашкевич.

Она добавляет, что пострадать от неумеренного употребления пищи и алкоголя может и поджелудочная железа — недаром после новогодних праздников медики традиционно отмечают волну обострений панкреатита.

Так есть ли польза?

Что касается пользы от употребления алкоголя, то, по мнению Анны Ивашкевич, само по себе спиртное не дает пользы для организма, скорее, приносит только вред. Однако в сочетании со сбалансированным питанием, богатым полезными микроэлементами и витаминами, действительно, может улучшить показатели здоровья и общее самочувствие. Причем речь идет только о вине.

Эксперт привела в пример исследование, которое доказало, что сухое вино может снизить уровень сахара и холестерина в крови и улучшить качество сна. Она уточнила, что испытуемые пили по 150 миллилитров красного и белого сухого вина каждый день за ужином, приготовленным по правилам средиземноморской диеты.

«В результате эксперимента группа, которая пила красное вино, продемонстрировала самые лучшие показатели по снижению холестерина и улучшению показателей работы сердца. А в той группе, что пила белое вино, было отмечено улучшение состояния сахара в крови и качества сна», — отметила Ивашкевич.

В то же время эксперты ВОЗ считают, что не бывает безопасных норм употребления алкоголя, и в любом количестве спиртное — это яд. По их данным, начиная уже с 30 миллилитров этанола в день происходит рост смертности — алкоголь негативно влияет на сердце и мозг и даже приводит к мутациям ДНК, что становится причиной развития онкологии.

Похудеть на спиртном реально?

Тех, кто мечтает похудеть с помощью так называемой энотерапии — лечения вином, диетолог предупреждает: такой способ избавления от лишних килограммов крайне опасен для организма.

Дело в том, что энотерапия предполагает почти полный отказ от пищи в некоторые дни с одновременным употреблением сухого вина, а это чревато негативными последствиями — проблемами с кишечником и поджелудочной железой, головной болью, ощущением сонливости и слабости, тошнотой.

«Алкоголь не должен заменять прием пищи. В трех бокалах сухого красного вина содержится примерно 240 калорий, что совсем не мало, но из этих калорий вы не получите нужных питательных веществ для вашего организма. В той же калорийности находится овощной салат с отварной куриной грудкой — согласитесь, такой ужин куда полезнее и насыщеннее, чем полбутылки вина», — резюмирует Ивашкевич.

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