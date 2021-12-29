Вирусолог рассказал, кому ни в коем случае нельзя пить спиртное в Новый год

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 075

Вирусолог Скулачев рекомендовал не пить спиртное переболевшим коронавирусом

Вирусолог рассказал, кому ни в коем случае нельзя пить спиртное в Новый год

Фото: Depositphotos / Syda_Productions

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Эксперт предупредил, употребление алкоголя может значительно ухудшить самочувствие некоторых людей.

Вирусолог Максим Скулачев предостерег россиян, переболевших новой коронавирусной инфекцией или недавно вакцинировавшихся, от употребления спиртных напитков. Такую рекомендацию эксперт дал, чтобы помочь людям избежать серьезных рисков для здоровья.

«Если ваше здоровье ослаблено перенесенным COVID-19, то риски увеличиваются. Эту традицию (выпивать во время новогодних застолий — Прим.ред.) я бы отложил на пару лет, пока это все не закончится. А лучше вообще к ней не возвращаться», — заявил он в интервью URA.RU.

Тем, чей организм еще не сталкивался с коронавирусом, но в течение ближайших недель вакцинировался, можно не отказываться от алкоголя совсем, но соблюдать меру обязательно. Так как для здорового человека чрезмерное употребление спиртных напитков само по себе опасно, а после прививки организм и вовсе ослабевает.

«Если употреблять алкоголь в меру, в небольших количествах, условно один-два бокала, то все в порядке», — добавил вирусолог Павел Волчков.

Однако россиянам чаще всего бывает сложно определить положенную им меру. Тем более в новогодние праздники. И за несколькими бокалами следует уже несчетное их количество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно подготовить организм к новогоднему обжорству.

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