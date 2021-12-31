Как сейчас живет звезда 90-х Алиса Мон?

Алиса Мон откровенно рассказала, как сложилась ее жизнь! Смогла ли звезда 90-х простить мужа-тирана? Правда ли, что ей пришлось сделать около восьми абортов? Как певица едва не вышла замуж альфонса? Почему она до сих пор содержит 32-летнего сына? И на какие пластические операции решилась знаменитость после возвращения на сцену? Ответы на все эти вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Звезде 90 –х Алисе Мон будто годы нипочем. В свои 57 лет исполнительница хита «Алмаз» все также красива, стройна и элегантна. Она не сидит на диетах, не посещает тренажерный зал. Разве что изредка ходит в бассейн.

«Люблю плавать по утрам. Ну, где-нибудь до часу дня я должна уже управиться, поплавать. Потому что и народу меньше, и весь день у меня такой на бодряке получается», — призналась звезда.

А вот лицо звезды — заслуга пластического хирурга и косметологов. Певица не скрывает, пять лет назад она сделала блефаропластику и избавилась от лишней кожи в зоне шеи.

«Вот пять лет я несу с гордостью его вот лицо, которое он мне подарил. Но я не могу сказать, что я совсем уж дряхленькая к нему пришла», — призналась артистка.

Алиса Мон надеется, что теперь она точно встретит достойного мужчину. Вся ее жизнь была чередой предательств и боли. С первым мужем Василием Марининым брак не продержался и года. Второй брак с музыкантом и продюсером Сергеем Муравьевым тоже не принес счастья. На работе супруг ковал из нее звезду, а дома — жестоко избивал и унижал. Однажды он даже сломал певице ногу.

«Ну, нога — это не самое страшное в этой жизни, да когда ноги там или что-то вот. Что-то с головой или с сердцем, вот это уже посерьезней будет», — считает Алиса Мон.

Муравьев сильно ревновал супругу. И даже когда она родила ему сына, не успокоился. Музыкант не давал общаться Алисе с ребенком, запирал ее в отдельной комнате. Однажды он ушел, оставив дверь открытой. Певица воспользовалась шансом и сбежала от тирана.

«Когда я рассказываю все про бывшего мужа, это для меня опять же все переживания. Многие не понимают, как это больно тем людям, которые все это пережили в свое время», — призналась звезда.

Алиса Мон уехала к родителям в Иркутскую область. Там бывшей звезде пришлось работать худруком местного дома культуры и петь на свадьбах. Она радовалась свободе, но понимала: ее карьере и популярности пришел конец.

«Года два я там была, года два. Вот, и все смотрела в телевизор. Тогда Ира Салтыкова появилась, какие-то вот новые лица стали появляться», — вспоминает знаменитость.

Вскоре у звезды появился шанс вернуться на сцену. В Ангарске она познакомилась с бизнесменов Сергеем Токменом. Он дал певице 140 тысяч долларов на раскрутку. На эти деньги Мон приехала в Москву, начала сотрудничать с продюсером Андреем Неклюдовым, и вместе с ним записала свой знаменитый альбом с хитом «Алмаз». Но, по словам артистки, позже он присвоил себе всю прибыль!

«Он получил порядком 50 с лишним тысяч долларов за этот альбом. Я же не получила ни копейки. Продюсер просто оформил такой контракт, который говорил о том, что он хозяин этого альбома», — объяснила Алиса Мон.

Алиса Мон не отчаялась. Она продолжила работать, перевезла сына в Москву, купила в столице квартиру. А вскоре встретила и нового возлюбленного — Михаила Сергеева, который был на 14 лет младше ее. Певица не скрывает — молодой человек делал ей предложение, но она отказалась и даже выставила его за дверь.

«Там много причин было. Ну он хотел ребенка, а я на тот момент уже считала себя неспособной на то, чтобы там опять нянчится с ребенком. Все равно какой никакой это был брак, вот. Он держался на моих финансах. И поэтому я не могла себе этого позволить», — объяснила звезда 90-х.

Последующие романы не принесли Алисе Мон счастья. Создать семью тоже не получилось. Певица призналась — она сделала около восемь абортов за свою жизнь. Сегодня артистка снова одинока. Она живет вдвоем с 32-летним сыном, который пошел по ее стопам и сам пишет музыку. Однако пока не зарабатывает на этом.

«Баскетбол и музыка, Он там пишет сам эти биты, сочиняет там тексты на них, читает», — рассказала певица.

Алиса Мон уже и не мечтает о внуках. Ее сын был женат, певица сама снимала квартиру молодым. Но брак распался из-за сложного характера Сергея.

«Уже взрослый парень, пускай сам рулит. Я считаю, что это неправильно вмешиваться в его решения. Что он там хочет — не хочет», — считает знаменитость.

Чтобы обеспечить достойную жизнь себе и сыну, артистка соглашается на любую работу. Она выступает на корпоративах и участвует в телепроектах.

«Эти проекты, конечно, позволили как-то быть на плаву», — призналась певица.

В последнее время финансовая обстановка в семье ухудшилась. Из-за коронавируса концерты оказались под запретом. Денег не хватает. Певица так занята поиском подработок, что уже два года не навещала маму.

«Это надо мне будет уже самой ехать, потому что, потому что не молодеет моя мамочка. Уже не может она особо как бы. Потому что на поезде, на самолете она не выдержит», — объяснила Алиса Мон.

Алиса Мон старается гнать от себя грустные мысли. Она знает — однажды все наладится. Сейчас она сосредоточена на карьере и продолжает писать новые песни.