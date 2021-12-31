Баня и уборка: китайский совет дня на пятницу, 31 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 15 438

В последний день уходящего года неожиданная удача ждет тех, кто до сих пор не успел купить подарки родным и близким.

Баня и уборка: китайский совет дня на пятницу, 31 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 31 декабря?

Пятница — идеальный день для того, чтобы очистить пространство вокруг себя от всего старого и впустить в жизнь новые энергии. Проведите очищающий новогодний ритуал.

Начните этот день с генеральной уборки — дома, мыслей, жизни. Найдите вокруг и внутри себя все отжившее и устаревшее — то, что тянет вас назад. Найдите и с благодарностью отпустите из своего мира. Можно устроить ритуал прощания — написать записки тому, что вы отпускаете из своей жизни, и сжечь их на огне свечи.

Можно и нужно в этот день посвятить время своему телу. Да, баня 31 декабря — идеальная история! Только не переусердствуйте — ваша задача очистить тело, а не нагрузить его.

Если же вы не успели купить подарки своим родным и близким — то в пятницу это вам точно удастся без особых нервов и суеты. Последний день календарного года особо благоприятен для приобретения дорогостоящего имущества — от квартир, драгоценностей и автомобилей до антиквариата. Менее дорогие приобретения тоже будут даваться в этот день с легкостью.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Баня и уборка: китайский совет дня на пятницу, 31 декабря

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