«Суженый, приди»: как в новогоднюю ночь привлечь жениха и найти любовь

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 6 172

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru парапсихолог Вера Райская поделилась тремя новогодними гаданиями, которые гарантируют удачу в любви.

Фото, видео: Depositphotos / Tverdohlib.com; 5-tv.ru

В старину девушки гадали на суженого — они желали узнать свою судьбу и обращались за помощью к потусторонним силам. Магические обряды позволяли невестам приоткрыть занавес будущего и узнать, как сложится их жизнь и кем будет желанный мужчина.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru целитель и парапсихолог Вера Райская поделилась несколькими обрядами и гаданиями, которые помогут в преддверии боя курантов привлечь жениха.

Мужчина оценивает красоту женщины не только визуально, но и с помощью обоняния. И совсем не обязательно обливаться дорогим парфюмом. По словам эксперта, достаточно нескольких капель розового масла.

«Мы поступаем так же, как поступали наши бабушки. Перед новогодним застольем нужно обязательно принять ванну с несколькими каплями розового масла. Можно просто умыться с водой с розовым маслом, подышать и наполнится ароматом розы», — посоветовала эксперт.

Волшебная ночь: ТОП-4 гаданий, которые можно провести за новогодним столом

Перед макияжем специалист порекомендовала нанести на губы засахарившийся мед и проговорить три раза: «Суженый, приходи, будет тебе липко, да сладко». После полуночи выйти на улицу и у первого встречного мужчины спросить имя — так и будут звать вашего жениха

«А перед тем, как ложится спать, нужно посмотреться в маленькое круглое зеркальце и сказать: „Суженый, приснись“, затем зеркальце положить под подушку зеркальной стороной вниз — и суженый вам обязательно приснится», — заключила Райская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое белье надеть на Новый год, чтобы найти любовь в 2022.

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