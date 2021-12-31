«Суженый, приди»: как в новогоднюю ночь привлечь жениха и найти любовь

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru парапсихолог Вера Райская поделилась тремя новогодними гаданиями, которые гарантируют удачу в любви.
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В старину девушки гадали на суженого — они желали узнать свою судьбу и обращались за помощью к потусторонним силам. Магические обряды позволяли невестам приоткрыть занавес будущего и узнать, как сложится их жизнь и кем будет желанный мужчина.
В эксклюзивном интервью 5-tv.ru целитель и парапсихолог Вера Райская поделилась несколькими обрядами и гаданиями, которые помогут в преддверии боя курантов привлечь жениха.
Мужчина оценивает красоту женщины не только визуально, но и с помощью обоняния. И совсем не обязательно обливаться дорогим парфюмом. По словам эксперта, достаточно нескольких капель розового масла.
«Мы поступаем так же, как поступали наши бабушки. Перед новогодним застольем нужно обязательно принять ванну с несколькими каплями розового масла. Можно просто умыться с водой с розовым маслом, подышать и наполнится ароматом розы», — посоветовала эксперт.
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Перед макияжем специалист порекомендовала нанести на губы засахарившийся мед и проговорить три раза: «Суженый, приходи, будет тебе липко, да сладко». После полуночи выйти на улицу и у первого встречного мужчины спросить имя — так и будут звать вашего жениха
«А перед тем, как ложится спать, нужно посмотреться в маленькое круглое зеркальце и сказать: „Суженый, приснись“, затем зеркальце положить под подушку зеркальной стороной вниз — и суженый вам обязательно приснится», — заключила Райская.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое белье надеть на Новый год, чтобы найти любовь в 2022.
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