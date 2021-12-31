Выписанная из больницы после пожара Хлебникова поздравила фанатов с Новым годом

Выписанная из больницы после пожара певица Марина Хлебникова поздравила фанатов с Новым годом. На своей странице в Instagram артистка опубликовала аудиосообщение с поздравительной речью в канун главного праздника года.

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«Всем привет! С Новым годом, друзья! Я хочу пожелать каждому человеку на нашей маленькой-маленькой земле, на которой живет так много людей, чтобы мы с вами опять начали встречаться, а не просто видеться на экранах наших телефонов, смартфонов и компьютеров. Будьте здоровыми, будьте веселыми, всегда ваша, Марина Хлебникова», — сказала бодрым голосом певица.

ЧП с Мариной Хлебниковой произошло 18 ноября в ее московской квартире. Предположительно, певица заснула с тлеющей сигаретой, что привело к пожару. Анализы в больнице показали наличие алкоголя в крови 56-летней звезды.

За жизнь и здоровье Хлебниковой более месяца боролись врачи НИИ Склифосовского. Из-за многочисленных ожогов ее пришлось ввести в кому и подключить к ИВЛ. В конце ноября стало известно, что певицу вывели из состояния искусственного сна и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас она продолжает лечение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители Марины Хлебниковой опровергли распространившуюся информацию о проведенной ей пластической операции на лице.