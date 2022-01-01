Обнаженная Волочкова в мишуре показала едва прикрытую грудь: «Совсем стыд потеряла»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 027

Анастасия Волочкова сфотографировалась в бане обнаженной и в мишуре

Обнаженная Волочкова в мишуре показала едва прикрытую грудь: «Совсем стыд потеряла»

Фото: Instagram @volochkova_art

Экс-прима Большого театра в честь Нового года отправилась в парную, в которой сделала откровенный снимок. Вскоре после публикации она удалила его из соцсетей.

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова встретила Новый год довольной и безумно счастливой. Бой курантов знаменитость слушала вместе с новым возлюбленным, чье лицо пока скрывает, и его сыном. Затем экс-прима Большого театра отправилась в баню, где сделала откровенное фото.

Пикантный кадр Волочкова выложила на своей странице в Instagram. На снимке она запечатлена обнаженной — на ней можно разглядеть лишь новогодний колпак и мишуру, едва прикрывающую грудь.

Instagram @volochkova_art

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Кого-то откровенное фото балерины порадовало, а кого-то возмутило до глубины души.

«Зачем эта пошлятина?»

«Этот „костюм“ у вас самый любимый?»

«Совсем стыд потеряла», написали хейтеры.

Хоть с постоянным негативом и осуждением в свой адрес Анастасия давно научилась справляться, однако свою обнаженную фотографию вскоре удалила из соцсетей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как складываются взаимоотношения Волочковой с новым возлюбленным.

-8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.29
0.64 84.07
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января 2022 года, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
МВД будет аннулировать бумажный паспорт при выдаче электронного
10:27
Дочери покойной Юлии Началовой посоветовали пойти к психологу: «Есть риск»
10:10
Что вызывает ощущение несчастной любви у человека? — объясняет эксперт
9:56
Психолог назвала ТОП-5 главных страхов мужчин в отношениях
9:41
Кому можно и категорически нельзя ставить брекеты? Советы стоматолога-ортодонта
9:27
ТОП-5 типов женщин, на которых засматриваются богатые мужчины

Сейчас читают

ТОП-5 типов женщин, на которых засматриваются богатые мужчины
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января 2022 года, для всех знаков зодиака
Любят погорячее: ТОП-5 самых раскрепощенных в сексе знаков зодиака
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год