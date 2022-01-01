Обнаженная Волочкова в мишуре показала едва прикрытую грудь: «Совсем стыд потеряла»

Экс-прима Большого театра в честь Нового года отправилась в парную, в которой сделала откровенный снимок. Вскоре после публикации она удалила его из соцсетей.

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова встретила Новый год довольной и безумно счастливой. Бой курантов знаменитость слушала вместе с новым возлюбленным, чье лицо пока скрывает, и его сыном. Затем экс-прима Большого театра отправилась в баню, где сделала откровенное фото.

Пикантный кадр Волочкова выложила на своей странице в Instagram. На снимке она запечатлена обнаженной — на ней можно разглядеть лишь новогодний колпак и мишуру, едва прикрывающую грудь.

Instagram @volochkova_art

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Кого-то откровенное фото балерины порадовало, а кого-то возмутило до глубины души.

«Зачем эта пошлятина?»

«Этот „костюм“ у вас самый любимый?»

«Совсем стыд потеряла», — написали хейтеры.

Хоть с постоянным негативом и осуждением в свой адрес Анастасия давно научилась справляться, однако свою обнаженную фотографию вскоре удалила из соцсетей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как складываются взаимоотношения Волочковой с новым возлюбленным.