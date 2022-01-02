Все шире и шире: Ученые объяснили, почему после 30 лет люди полнеют

Ученые смогли определить истинную причину резкого набора веса у людей после 30 лет. По данным специалистов, переступая этот возрастной рубеж люди начинают больше есть и меньше двигаться.

Считается, что сжигание калорий замедляется после 60 лет. Однако большинство людей начинают полнеть уже после 30 лет. В исследовании, которое длилось на протяжении 40 лет, приняли участие более шести тысяч человек от 20 до 60 лет. Выяснилось, что виной набору веса у еще молодых людей является чрезмерное употребление вредной пищи, в частности фастфуда и уменьшение физической активности.

Как добавили ученые, чтобы избежать этого, необходимо отказаться от еды, богатой быстрыми углеводами и постоянно поддерживать мышцы в тонусе, занимаясь спортом или хотя чаще двигаясь. И все это необходимо начать делать как можно раньше.

«Поскольку с возрастом мы склонны больше есть и меньше двигаться, приобретение и поддержание здоровых привычек, которых можно придерживаться в любом возрасте, обеспечат продолжение регулярной работы метаболизма», — цитирует слова специалистов Sabah.

Также не стоит забывать про здоровый сон. Он также напрямую влияет на нашу массу тела и объемы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие болезни приводят к резкому похудению и как их распознать. Эксперты предупреждают: внезапное снижение веса при отсутствии изменений образа жизни — повод не для радости, а для визита к врачу.