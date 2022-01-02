Перед смертельной аварией под Рязанью автобус попал еще в одно ДТП

Перед смертельной аварией под Рязанью автобус, ехавший из Москвы в Астрахань, попал еще в одно ДТП. Об этом стало известно 5-tv.ru. По словам одного из выживших пассажиров, через несколько часов после того, как они выехали со станции Саларьево, автобус угодил в первую аварию.

«Отправлялся автобус в 9.: 15 с опозданием в пару минут, может пять. Мы ехали, автобус очень сильно трясло. Было понятно, что он не исправен, там было две задних оси просто прыгали. Спать было невозможно, в телефоне сидеть. Тряска то прекращалась, то начиналась. Произошло ДТП. Автобус задел другой бортом. Мы остановились на трассе. Где-то час простояли на остановке. Мы подъехали к заправке, это метров 500», — рассказал один из пассажиров.

По словам мужчины, еще один раз транспортное средство съехало на обочину, а уже после пяти часов утра произошла смертельная авария.

«Водитель сильно гнал, автобус трясло. Потом ближе к ночи водитель случайно съехал к обочине. У пассажиров была реакция, но он поехал дальше. В 5:30 уже произошло это ДТП», — отметил один из пострадавших.

5-tv.ru; Пресс-служба УМВД России по Рязанской области

Кроме того выживший пассажир автобуса отметил, что в автобусе были неправильно расставлены кресла, последние номера мест располагались за водителем. По факту те, кто на них сидел, не погибли бы, если бы сидели там, где должны были находиться их места.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело, региональная прокуратура поставила его расследование на контроль.

Смертельная авария произошла рано утром в воскресенье, 2 января, на 277-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области. Автобус на большой скорости протаранил опору моста. В результате ДТП погибли шесть человек, еще более 20 были госпитализированы. По предварительной версии, к смертельной аварии мог привести гололед.