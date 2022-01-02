Костюшкин объяснил, почему намерен судиться с Монеточкой из-за плагиата до победного

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин намерен добиться выплаты почти миллиона рублей от Елизаветы Гырдымовой (выступает под псевдонимом Монеточка — Прим.ред.). Басманный суд Москвы признал песню «Мама, я не зигую» плагиатом хита «Женщина, я не танцую». В частности, речь идет о 32,99% от общего произведения и 25% интонационного материала.

Поклонники Монеточки возмущены иском со стороны 50-летнего певца и оставляют гневные комментарии на его странице в Instagram. Они настаивают на том, что артистка не должна платить 900 тысяч рублей за исполнение очевидно пародийной песни.

В свою очередь, Костюшкин пояснил, что плагиат есть плагиат и за него надо ответить по закону. Однако артиста, изначально желавшего лично и тихо решить возникший конфликт, возмутило отсутствие какой-либо реакции со стороны Монеточки и ее представителей.

«Команде певицы скажу одно — всегда можно набрать и поговорить (ну хоть спасибо сказать за песню), я бы сам закрыл эту тему лично. Но, блин, почему же делают вид, что тебя не существует?! Все это неправильно», — возмутился Костюшкин.

Песня Гырдымовой была выпущена в 2016 году. О том, что она очень похожа на его трек и певица исполняет ее на концертах, экс-участник «Чай вдвоем» узнал спустя два года.

Первое судебное заседание было перенесено, поскольку со стороны Монеточки на него никто не пришел. Второе же посетил адвокат Василий Савченко.

Стас Костюшкин и его представители настаивают на том, что Елизавета Гырдымова должна была запросить разрешение и лицензию на то, чтобы исполнять песню «Мама, я не зигую». Без этих условий нарушаются авторские права.

Адвокат Монеточки рассказал, что певица не исполняет этот трек на концертах — изредка на днях рождениях друзей. Однако в ответ ему показали записи выступлений артистки, где она поет именно эту песню.

Савченко тогда заявил, что не знает, как выглядит его подзащитная, и запросил доказательства, на что получил предложение воспользоваться интернетом.

Доводы юриста о том, что песня является пародией, также не были приняты стороной Костюшкина, поскольку Монеточка «в „Аншлагах“ не участвует».

В рамках того же заседания обе стороны выступили против экспертизы, а адвокат Костюшкина Роман Лалаян заявил о готовности его клиента отказаться от денежных средств, если Монеточка не будет петь эту песню.

Спустя несколько месяцев экспертиза была проведена, поскольку команда певицы не соизволила связаться с Костюшкиным, и под Новый год Монеточка получила столь неприятный подарок. На этот раз ей, вероятно, не удастся уклониться от выплаты крупной суммы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певице было предложено купить лицензию на песню, но та отказалась — слишком большой ей показалась запрошенная сумма в 200 тысяч рублей.