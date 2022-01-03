Мария Кравченко рассказала о перенесенной болезни: «Потеряла процентов 70 волос»

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко рассказала о тяжелых последствиях перенесенного коронавируса. После заболевания артистке даже пришлось сменить имидж — она сделала короткую стрижку. Как выяснилось, мера вынужденная. После COVID-19 у знаменитости начали сильно выпадать волосы.

«Я просто потеряла процентов 60-70 волос после ковида. <…> Когда выпали волосы, я выглядела будто после прохождения курса химиотерапии», — с иронией призналась звезда Comedy Woman в интервью изданию 7дней.ru.

Прописанное трихологом лечение начало Кравченко постепенно помогать, однако для восстановления должно пройти время. Выступать же артистке нужно прямо сейчас.

Чтобы не утратить былую привлекательность, Мария даже заказала парик из США, но он придет только через несколько месяцев. Сейчас же знаменитость довольна стрижкой и считает, что неприятная ситуация разрешилась более чем благополучно.

В любом случае для звезды прошедший год был удачным — она исполнила одну из главных ролей в сериале ТНТ «Полярный». Для Кравченко это серьезный рывок вперед из заложницы образа Comedy Woman.

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