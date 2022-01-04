Иммунолог Скорпилева рассказала, может ли рюмка водки защитить от «омикрона»

Крепкие алкогольные напитки не спасут от омикрон-штамма, однако пары спиртного могут противостоять попаданию инфекции в организм. Об этом 5-tv.ru рассказала иммунолог Зоя Скоропилева.

«Есть работы насчет того, что вдыхание паров спирта в определенной концентрации оно убивает вирус и не дает проникать в клетки. И при заболевании, если проводить ингаляции в небольшом количестве, непродолжительное время, через небулайзер, то снижался процент поражения легких», — пояснила она.

Однако, по словам специалиста, доказательной базы нет, специальные исследования не проводились. Подобные опыты некоторые медики испытывали на себе.

Как писал 5-tv.ru ранее, ученые из Питтсбургского университета США выяснили, что одна рюмка водки в день — или одна порция крепкого алкоголя — может защитить человека от заражения коронавирусом.