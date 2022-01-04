Артист скончался в 8 утра 3 января 2008 года от рака легких четвертой стадии.

Советский и российский актер Александр Абдулов ушел из жизни 14 лет назад, но память о нем будет жить вечно. Свое последнее пристанище звезда отечественного кинематографа нашел в Москве на Ваганьковском кладбище. 5 января 2008 года знаменитость похоронили, а через несколько месяцев на могиле установили памятник. Как изменилась могила Абдулова за все эти годы, узнал 5-tv.ru. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры с кладбища.

Как запечатлено на видео, место последнего пристанища артиста аккуратно прибрано, на нем регулярно убираются, монумент едва ли не блестит, а вокруг могилы собраны множество цветов - судя по всему, родные и поклонники регулярно приходит почтить память Абдулова.

Как рассказала 5-tv.ru Татьяна, следящая за могилой актера, на кладбище постоянно приходят его жена и дочь. Юлия и Женя не могут смириться с тяжелой утратой.