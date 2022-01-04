Янковский показал жаркий поцелуй с Пожарской на Мальдивах

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 6 437

Молодые родители проводят новогодние праздники на берегу Индийского океана.

Янковский показал жаркий поцелуй с Пожарской на Мальдивах

Фото: Instagram @ivanfilippovich

Внук Олега Янковский, актер Иван Янковский поделился с подписчиками провокационным кадром в Instagram. Актер редко демонстрирует публике яркие моменты из личной жизни, однако в этот раз он по-настоящему порадовал фанатов снимком поцелуя с Дианой Пожарской.

На фото артист вместе со звездой сериала «Отель Элеон» на фоне лазурного побережья. Супруги наслаждаются теплом экзотических островов и друг другом, не стесняясь своих чувств.

Неизвестно, взяли ли они на отдых своего маленького сына Олега или же решили провести праздники, отдыхая не только от работы, но и от родительских обязанностей.

Instagram @ivanfilippovich

Диана Пожарская также опубликовала фото с экзотических островов. На нем она нежно держит Янковского за руку на фоне раскидистых пальм.

До брака актер семь лет встречался с Верой Панфиловой. Однако отношения с дочерью фронтмена группы «Алиса» дали трещину и в один момент Янковский исчез из Instagram Веры.

Прошло совсем немного времени с расставания, когда актер выложил совместное фото с Дианой Пожарской. На нем был заметен уже округлившийся живот новой возлюбленной Янковского-младшего. Комментариев по этому поводу актер не давал, поставив прессу и поклонников перед фактом.

Instagram @dianapozharskaya

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Янковский и Пожарская вышли в свет с обручальными кольцами на пальце. Летом у звезд родился сын, названный в честь знаменитого деда актера.

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Янковский показал жаркий поцелуй с Пожарской на Мальдивах

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