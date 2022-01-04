Янковский показал жаркий поцелуй с Пожарской на Мальдивах
Молодые родители проводят новогодние праздники на берегу Индийского океана.
Фото: Instagram @ivanfilippovich
Внук Олега Янковский, актер Иван Янковский поделился с подписчиками провокационным кадром в Instagram. Актер редко демонстрирует публике яркие моменты из личной жизни, однако в этот раз он по-настоящему порадовал фанатов снимком поцелуя с Дианой Пожарской.
На фото артист вместе со звездой сериала «Отель Элеон» на фоне лазурного побережья. Супруги наслаждаются теплом экзотических островов и друг другом, не стесняясь своих чувств.
Неизвестно, взяли ли они на отдых своего маленького сына Олега или же решили провести праздники, отдыхая не только от работы, но и от родительских обязанностей.
Диана Пожарская также опубликовала фото с экзотических островов. На нем она нежно держит Янковского за руку на фоне раскидистых пальм.
До брака актер семь лет встречался с Верой Панфиловой. Однако отношения с дочерью фронтмена группы «Алиса» дали трещину и в один момент Янковский исчез из Instagram Веры.
Прошло совсем немного времени с расставания, когда актер выложил совместное фото с Дианой Пожарской. На нем был заметен уже округлившийся живот новой возлюбленной Янковского-младшего. Комментариев по этому поводу актер не давал, поставив прессу и поклонников перед фактом.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Янковский и Пожарская вышли в свет с обручальными кольцами на пальце. Летом у звезд родился сын, названный в честь знаменитого деда актера.
93%
0.64 84.07
0.87
Нашли ошибку?