Непряева поскользнулась и оттолкнула французскую лыжницу после финиша

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Алексей Хитров
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Пришедшая в масс-старте четвертой россиянка одержала победу в общем зачете многодневной гонки.

Непряева поскользнулась и оттолкнула французскую лыжницу после финиша

Фото: ТАСС / Maxim Thore

Российская лыжница Наталья Непряева оттолкнула француженку Дельфин Клодель после финиша масс-старта на десять километров свободным стилем на «Тур де Ски» в Италии. Об этом сообщает Газета.ру.

Издание уточняет, что россиянка пришла на финиш четвертой и объехала норвежскую лыжницу Хейди Венг и соперницу из Швеции Эббу Андерссон, которые финишировали первой и второй. Затем Непряева подкатилась к Клодель, поскользнулась и толкнула француженку правой рукой.

По результатам соревнований Наталья Непряева стала первой российской лыжницей, победившей в общем зачете престижной гонки «Тур де Ски». Многодневка, проходившая в Валь-ди-Фьемме в Италии, завершилась 4 января масс-стартом свободным стилем.

Результат Непряевой за шесть гонок составил 1 час 59 минут 38,5 секунды. Второй стала шведка Эбба Андрессон с отставанием на 46,7 секунды, третьей — Хейди Венг из Норвегии.

В 2019 и 2020 годах Непряева становилась второй в общем зачете «Тур де Ски».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что чувствовала российская лыжница Наталья Непряева за километр до победного финиша в престижной многодневке «Тур де Ски».

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