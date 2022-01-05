Внезапная смерть: кардиолог назвал факторы, провоцирующие тромбоз

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 021

По словам Владимира Хорошева, чем старше пациент, тем хуже работают защитные функции его организма.

Внезапная смерть: кардиолог назвал факторы, провоцирующие тромбоз

Фото: Depositphotos / imagepointfr

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал о факторах, влияющих на развитие тромбоза. Одной из самых частых причин он назвал получение травмы.

«Например, человек ударился мышцей голени или руки. Из-за этого происходит изменение эндотелия вен и артерий, на этом месте возникает тромб», — поведал специалист журналистам.

Также причиной трмобоза может стать хроническое или острое заболевание. Например, из-за инфекционных болезней повышается температура тела человека. Следовательно, кровь начинает сворачиваться иначе, поэтому возникают тромбы. Коронавирус, опухоли и отравления тоже могут спровоцировать тромбоз.

«Если температура — три-четыре градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера — он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза», — сообщил врач.

Из-за возникновения, так сказать, парникового эффекта повышается склонность к тромбообразованию, дополнил Хорошев.

Врач сообщил о вероятности тромбообразования и из-за сильного стресса. Именно поэтому, по его словам, очень важно воспитывать в себе стрессоустойчивость. Также риск возникновения тромбов высок у пожилых людей.

«Чем старше человек, тем хуже срабатывают защитные функции организма. У восьмидесятилетнего человека больше шансов получить тромб в тех же коронарных или внутримозговых артериях, чем у пятидесятилетнего», — резюмировал кардиолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гематолог назвал сгущающие кровь продукты.

+1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.29
0.64 84.07
0.87
Гороскоп на январь 2022 года для всех знаков зодиака

Последние новости

21:44
Как правильно передарить подарки и не навлечь на себя беду
21:27
МакSим прокомментировала слухи о ее расставании с возлюбленным
21:09
Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане
21:02
Восемь полицейских погибли, еще 317 ранены в ходе протестов Казахстане
20:48
Хворь на двоих: почему близнецы страдают одинаковыми болезнями и могут вместе от них умереть
20:28
«Поймаю и поиздеваемся»: Вскрылись жуткие детали убийства девочки в Костроме

Сейчас читают

Жигунов рассказал, чем его «заразил» Абдулов на съемках фильма
Как по дню рождения узнать, какие болезни принесет вам номер вашей квартиры
Одна ложка какого дешевого продукта поможет снизить уровень сахара в крови
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год