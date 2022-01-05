Внезапная смерть: кардиолог назвал факторы, провоцирующие тромбоз
По словам Владимира Хорошева, чем старше пациент, тем хуже работают защитные функции его организма.
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Кардиолог Владимир Хорошев рассказал о факторах, влияющих на развитие тромбоза. Одной из самых частых причин он назвал получение травмы.
«Например, человек ударился мышцей голени или руки. Из-за этого происходит изменение эндотелия вен и артерий, на этом месте возникает тромб», — поведал специалист журналистам.
Также причиной трмобоза может стать хроническое или острое заболевание. Например, из-за инфекционных болезней повышается температура тела человека. Следовательно, кровь начинает сворачиваться иначе, поэтому возникают тромбы. Коронавирус, опухоли и отравления тоже могут спровоцировать тромбоз.
«Если температура — три-четыре градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера — он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза», — сообщил врач.
Из-за возникновения, так сказать, парникового эффекта повышается склонность к тромбообразованию, дополнил Хорошев.
Врач сообщил о вероятности тромбообразования и из-за сильного стресса. Именно поэтому, по его словам, очень важно воспитывать в себе стрессоустойчивость. Также риск возникновения тромбов высок у пожилых людей.
«Чем старше человек, тем хуже срабатывают защитные функции организма. У восьмидесятилетнего человека больше шансов получить тромб в тех же коронарных или внутримозговых артериях, чем у пятидесятилетнего», — резюмировал кардиолог в беседе с «Вечерней Москвой».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что гематолог назвал сгущающие кровь продукты.
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