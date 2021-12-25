Приводят к слипанию тромбоцитов: Гематолог назвал сгущающие кровь продукты

Врач Дмитрий Евсеев предупредил о вредных пищевых привычках, которые приводят к «слипанию тромбоцитов».

Неправильные пищевые привычки, а также злоупотребление алкоголем и кофе повышают вязкость крови и увеличивают риск образования тромбов. Об этом сообщил врач-гематолог Дмитрий Евсеев.

«Прежде всего проблему могут вызвать неправильные пищевые привычки. Например, несбалансированное питание, которое состоит преимущественно из углеводов и жирной еды. Все это усугубляет положение больного. Чрезмерное потребление алкогольных напитков тоже добра не несет», — цитирует гематолога «Вечерняя Москва».

По словам Евсеева, алкогольные напитки приводят к слипанию тромбоцитов. Хотя при определенных условиях спиртное, наоборот, может разжижать кровь — в том случае, если не превышать безопасную суточную дозу.

«Не более 30 граммов водки или 100 граммов красного вина», — уточнил медик.

Кофе тоже способствует развитию тромбов и образованию холестерина, добавил Евсеев. Он подчеркнул, что бодрящий напиток — злейший враг крови. Осторожнее надо быть и с молочными продуктами — из-за них в организме образуется фруктоза, повышающая вязкость крови.

Наконец, риск тромбоза повышает курение, говорит гематолог. Он поясняет, что никотин сужает сосуды и тем самым ведет к развитию атеросклероза.

В свою очередь диетологи называют продукты, способные снизить риск возникновения тромбов. В их числе, в первую очередь, чеснок и помидоры. Кроме того, разжижению крови и выведению лишнего холестерина из организма способствуют такие специи, как кайенский перец, куркума, имбирь и корица. Ананас также разжижает кровь, но еще и снимает воспаления за счет протеолитического фермента бромелайна.

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