СК опубликовал видео с места убийства пятилетней девочки в Костроме

Следственный комитет представил кадры с места кровавой расправы над пятилетней девочкой в Костроме. Тело малышки нашли в одной из комнат общежития. Перед убийством ребенка жестоко мучили. Расследование трагедии под личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин.

По версии следствия, страшное преступление совершили 44-летний педофил-рецидивист Денис Г. и его 24-летний подельник Вадим Б. Предположительно, мужчины подловили девочку 4 января, отвели в арендованную жилплощадь на Волжской улице, изнасиловали, а после зарезали. Злоумышленники попытались скрыть следы преступления, спрятав тело умершей в спортивную сумку. Избавиться от него не успели.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что предполагаемых убийц девочки уже задержали. Правоохранители сообщили, что злоумышленники признали вину в кровавой расправе.

Как сообщил 5-tv.ru источник, знакомый с ситуацией, Денис Г. и Вадим Б. на протяжении долгого времени являлись сожителями. Первого судили за интимную связь с вторым. Когда Денис Г. вернулся из тюрьмы (около года назад), отношения с Вадимом Б. возобновились.

На допросе задержанные сообщили, что похищение и убийство ребенка не планировали — все «получилось спонтанно». Предварительно, взрослый мужчина предложил молодому любовнику поймать девочку и немного над ней поиздеваться, а тот согласился. Ребенок кричал и отбивался, но никто из прохожих не обратил на это внимание. В результате случилась трагедия.

Точные обстоятельства кровавой драмы уточняются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента похищения пятилетней девочки в Костроме.