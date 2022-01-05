Эдгард Запашный перенес серьезную операцию после Нового года

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 7 781

Дрессировщик рассказал, что ему достали камень, однако откуда именно, не уточнил.

Фото, видео: Instagram @zapashny.ru

Народный артист РФ Эдгард Запашный перенес серьезную операцию после Нового года. В больницу дрессировщик попал еще накануне праздника, однако под наркозом оказался уже 3 января. Как уточнил звезда в Instagram, обратиться за медицинской помощью ему пришлось для удаления камня, однако подробности не привел.

«Третье число, меня везут на операцию. Будут устанавливать стент и пытаться вытащить камень», — поделился Запашный.

Дрессировщик признался, что к настоящему моменту его уже выписали из клиники. К счастью, все завершилось благополучно.

«Я вышел из наркоза, в палате, торможу. Мама часам к 10 должна приехать. Камень достали, вставили катетер», — признался артист.

Поклонники пожелали Запашному здоровья и стали интересоваться подробностями его самочувствия, но Эдгард предпочел сохранить интригу. 

 

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