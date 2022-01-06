На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кирилла Климова

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На Пятом канале «День добрых дел». И сегодня мы рассказываем о 12-летнем Кирилле, который борется с остеосаркомой. Ребенку необходим функциональный протез. Его стоимость почти два миллиона 300 тысяч рублей. Все, что нужно — отправить SMS на номер 6162 с суммой, которую вы готовы пожертвовать. Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер о мальчике, который стойко проходит через все жизненные испытания.

Одну за одной, 12-летний Кирилл из Сызрани убирает фигуры своего папы с шахматной доски. Эта партия, уже точно за ним. Шах и мат, правда, уже за пределами черно-белых клеток, мальчик хочет поставить и смертельной болезни. Диагноз, в который семья сначала отказывалась верить, ведь началось все с небольшой травмы.

«Я хотел прыгнуть на диван, но что-то пошло не по плану», — вспоминает Кирилл Климов.

Детская шалость, ушиб на ноге, шишка — в общем-то стандартная ситуация для любого мальчишки.

«Думали сначала ушиб, пройдет. Ну, уже недели две проходит, третья пошла, что-то не то», — говорит Алексей Климов.

Врачи провели исследование. Диагноз для родителей прозвучал как приговор. У Кирилла обнаружили саркому.



«Ну да, было тяжело. Себя морально подготовить и сына. Восприняли это как должное. Будем бороться», — говорит отец мальчика.

Началось лечение. Несколько тяжелейших курсов химиотерапии для ребенка невероятное испытание, но мальчик не жалуется, терпит. Понимая, опухоль — это враг, а препараты — специальные приемы борьбы, как в айкидо, которым он увлекается уже несколько лет.

«Там приемы, типа, дал руку, сверни руку — это классно. Если хулиганы нападут — дай ручку. Хи-хи-хи»

Вот только химиотерапии оказалось недостаточно. Без хирургического вмешательства уже не обойтись.

«Вот деструкция кости. Это нормальная кость, а это опухоль вот»

На снимках видно — болезнь буквально раздробила кость. Еще недавно это бы означало неминуемую ампутацию и инвалидность на всю жизнь, но сегодня есть и другой выход.

«Сегодня существуют протезы, которые функционально очень хорошие. При благоприятном развитии событий, человек не остается калекой», — отмечает заведующий отделением онкологии, гематологии и химиотерапии Андрей Шамин.

Операцию проведут бесплатно, а вот за специальный протез нужно заплатить. Стоимость — почти два миллиона 300 тысяч рублей — для обычной семьи из российской глубинки — неподъемная. Но Кирилл и его близкие надеются, что помощь придет. И подарит шанс на нормальную жизнь, и возможность осуществить мечты. Одна из которых — стать профессиональным поваром.

«Смешиваешь ингредиенты. Добавляешь что-то свое. Сам пробуешь, вкусно, кушаешь»