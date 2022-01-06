Актер из фильма «Кин-дза-дза!» Михаил Бычков умер в новогоднюю ночь

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 6 638

Тело мужчины обнаружила его супруга.

Актер из фильма «Кин-дза-дза!» Михаил Бычков умер в новогоднюю ночь

Фото: Кадр из фильма "Ключ" (1980)

Российский актер Михаил Бычков, известный своей ролью в фильме «Кин-дза-дза!» умер прямо в новогоднюю ночь в квартире своей жены  на Дмитровском шоссе в Москве, сообщает KP.RU.

Тело мужчины обнаружила его супруга. Она вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть. 

Михаил Бычков – актер театра и кино. В его послужном списке несколько десятков спектаклей в Театре на Малой Бронной и такие знаменитые кинокартины как «Кин-дза-дза!», «Покровские ворота», «12 стульев», «Борис Годунов». Бычков состоял в браке 40 лет. Жена ему подарила двоих сыновей.  

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