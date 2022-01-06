Савельева рассказала, как получила травму руки: «Закричала мужу — притормози!»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 798

Прокатиться на снегоходе артистка решила не только с мужем, но и с сыном Леоном, которого в момент удара смогла закрыть собой.

Савельева рассказала, как получила травму руки: «Закричала мужу — притормози!»

Фото: Instagram @sasha_savelieva

Новогодние каникулы и праздничный отдых для певицы Саши Савельевой и ее семьи обернулись неприятными последствиями — артистка получила травму руки. При чем до гипса ее довело популярное развлечение - катание на снегоходе.  На своей странице в Instagram она рассказала о произошедшем. Как выяснилось, ничего бы не произошло,  если бы не выступающие впереди корни деревьев. 

«Я закричала мужу, притормози! Но тело мое просигнализировало — падай на бок, пока мы не перевернулись», — вспомнила Савельева.

Instagram @sasha_savelieva

Певица успела быстро среагировать и прикрыть собой сына. В результате Леону повезло, а Савельевой пришлось обратиться в больницу. 

«Видимо, материнский инстинкт сработал, тревожные мысли и вот, Леон лежит на мне, а я на снегу, фух, все живы, снегоход не перевернулся и только адовая боль в запястье», — добавила она.

После экстремального катания на снегоходе Савельевой врачи диагностировали перелом руки. Поэтому сейчас она не может заниматься любимым делом: заниматься музыкой и играть в теннис. Тем не менее исполнительница благодарна, что все живы, а восстановление, надеется, пройдет быстрее, чем утверждают медики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда Саша Савельева с мужем Кириллом Сафонов планируют завести еще второго ребенка.

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