Есть только миг: кого и где подстерегает внезапная сердечная смерть

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков рассказал, что остановиться сердце может и у людей моложе 40-50 лет.

Из-за внезапной сердечной смерти ежегодно Россия теряет около 300 тысяч жителей. Несмотря на бытующее мнение, что смертельная опасность чаще всего грозит людям старшего поколения от 60 лет и выше, пациентами реанимаций оказываются и находящиеся в самом расцвете сил, в возрасте — 30-40 лет. Какие предпосылки ведут к летальному исходу у молодых людей, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков.

Под внезапной сердечной смертью понимают ненасильственный летальный исход, наступивший моментально в результате прекращения эффективной работы сердца.

Причины внезапной сердечной смерти у людей 40-50 лет и моложе

курение;

злоупотребление алкоголем, особенно суррогатным;

употребление наркотиков, провоцирующих длительный спазм коронарных артерий;

неконтролируемое артериальное давление;

использование антидепрессантов, которые стали «модными» у молодых;

чрезмерные физические нагрузки.

Критической для жизни может стать перетренированность, когда занятия спортом подкрепляются применением стероидов.

«Использование анаболических гормонов приводят к гипертрофии миокарда, что влечет за собой повышение потребности миокарда в кислороде. Когда ситуация заходит далеко, организм не в состоянии обеспечить потребность мышечной ткани в питании, что и может послужить причиной внезапной сердечной смерти», — пояснил врач.

Эксперт добавил, что, кроме перечисленных, причиной внезапной сердечной смерти могут стать существующие врожденные патологии аортального клапана, аорты коронарных сосудов, кардиомиопатия, системные васкулиты, нарушение проводимости и возбудимости миокарда.

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Причины внезапной сердечной смерти у людей 60 лет и старше

атеросклероз коронарных артерий;

расслаивающаяся аневризма аорты;

тромбоэмболия легочной артерии.

На первом месте у людей пожилого и старческого возраста 60-80 лет причиной внезапной сердечной смерти является атеросклероз коронарных артерий.

«Возникает диссоциация (конфликт — Прим. ред.) между увеличением потребности миокарда в кислороде и возможностью организма обеспечить эту потребность, в результате возникают некроз и инфаркт, асистолия фибрилляции желудочков, нарушение внутри желудочков проводимости и внезапная сердечная смерть», — расшифровал доктор механизм летального исхода при атеросклерозе коронарных артерий.

Расслаивающаяся аневризма аорты, с которой сталкиваются кардиологи-клиницисты и врачи экстренной неотложной помощи, возникает в два-три раза чаще у представителей сильного пола.

Грозить здоровью может атеросклеротические изменения аорты, ее врожденная аномалия, а также патология аортального клапана.

Реаниматолог предупредил о смертельной опасности неконтролируемой артериальной гипертензии, когда пациент не замечает или игнорирует высокие цифры артериального давления, не выполняя предписания врачей.

«Избыточные гидродинамическое давление на аорту приводит к постепенному отслаиванию внутренних стенок аорты и пропитыванию ее кровью, а в самой критической ситуации происходит разрыв стенок сосуда и массивная кровопотеря, которая в 95-99% случае заканчивается летально», — описал врач развитие негативного сценария при гипертонии.

Третьей частой причиной внезапной сердечной смерти является тромбоэмболия легочной артерии.

«Тромбоэмболия легочной артерии — достаточно грозное осложнение, при котором образуются тромбы в венах нижних конечностей, глубоких поверхностных венах. Частый случай — варикозная болезнь нижних конечностей, когда тромб может мигрировать в ствол легочной артерии. При массивной тромбоэмболии происходит перекрытие просвета легочных артерий на 70-80%, летальность в таких случаях составляет 80-90%», — подчеркнул анестезиолог.

Врач добавил, что развитие тромбоэмболии легочной артерии может быть и вследствие наследственного заболевания — тромбофилии, этот врожденный фактор характеризуется повышенной свертываемостью крови. Если такая аномалия передается из поколения в поколение, то выявление опасного «подарка» на ранних стадиях развития этого заболевания способно предупредить осложнение и вероятную внезапную смерть.

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