Рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве — прямая трансляция

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Райтер редакции сайта Пятого канала Live 36 834

Праздничную литургию по традиции совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил

Рождественские богослужения начались на территории России. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию торжественной мессы.

Православные верующие встречают Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января, с наступлением праздника завершается и строгий 40-дневный пост. Во время торжественного богослужения ночь адепты Русской православной церкви прославляют рождение Иисуса Христа во плоти от его земной матери, Царицы Небесной Девы Марии.

Рождественские богослужения в сочельник 2022 года проходят в более чем 30 тысячах храмов и церквях России. В прошлом году из-за тяжелой эпидемобстановки в связи с коронавирусной инфекцией действовали особые правила посещения святилищ, в этом прихожане также ощутят ковидные ограничения: ношение маски и соблюдение социальной дистанции остается обязательным.

Праздничное богослужение в Храме Христа Спасителя возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Одновременно божественная литургия проходит в Казанском кафедральном соборе в Петербурге.

Владимир Путин традиционно встретит Рождество в одном из храмов. В 2021 году российский лидер участвовал в рождественском богослужении в церкви Николы на Липне, расположенной под Великим Новгородом, а в 2020-м, 2012-м и 2019-м президент РФ посещал Спасо-Преображенский собор Петербурга.

Как сообщал 5-tv.ru, в Кремле раскрыли планы Владимира Путина на Рождество 2022 года.

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