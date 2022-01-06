Рождественские богослужения начались на территории России. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию торжественной мессы.

Православные верующие встречают Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января, с наступлением праздника завершается и строгий 40-дневный пост. Во время торжественного богослужения ночь адепты Русской православной церкви прославляют рождение Иисуса Христа во плоти от его земной матери, Царицы Небесной Девы Марии.

Рождественские богослужения в сочельник 2022 года проходят в более чем 30 тысячах храмов и церквях России. В прошлом году из-за тяжелой эпидемобстановки в связи с коронавирусной инфекцией действовали особые правила посещения святилищ, в этом прихожане также ощутят ковидные ограничения: ношение маски и соблюдение социальной дистанции остается обязательным.

Праздничное богослужение в Храме Христа Спасителя возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Одновременно божественная литургия проходит в Казанском кафедральном соборе в Петербурге.

Владимир Путин традиционно встретит Рождество в одном из храмов. В 2021 году российский лидер участвовал в рождественском богослужении в церкви Николы на Липне, расположенной под Великим Новгородом, а в 2020-м, 2012-м и 2019-м президент РФ посещал Спасо-Преображенский собор Петербурга.

Как сообщал 5-tv.ru, в Кремле раскрыли планы Владимира Путина на Рождество 2022 года.