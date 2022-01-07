Кровь, боль, пожары и смерть: свидетели назвали протесты в Казахстане «бойней»

По некоторым данным, участникам беспорядков в республике активно раздают оружие и энергетики. Кто же хочет разрушить страну?

Мирный протест в Казахстане по «газовому» вопросу давно превратился в бунт мародеров. Это касается всех районов, где бушуют агрессоры. В частности, Алма-Аты. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал житель города Нур-Султан.

«Рассказывают, что на улице мародерство, бойня. Мирного митинга давно уже нет. Надо все это исправлять», — заявил молодой человек, ссылаясь на жалобы знакомого, оказавшегося в свидетелем страшных событий.

Собеседник отметил, что в Алма-Ате, в частности, проводятся так называемые «зачистки» — мероприятия, во время которых стражи порядка и военные вылавливают агрессоров и убийц. В городе, как и во многих других регионах страны, действует комендантский час — необходимая мера для обеспечения безопасности мирных граждан. За нарушение режима могут задерживать.

Власти утверждают, что среди злоумышленников, устраивающих кровопролития, достаточно террористов. Их почерк знаком — в стране уже несколько полицейских найдены с отрезанными головами. Боевики не останавливаются ни перед чем. Не исключено, что они, в частности, снабжают митингующих оружием. Недавно выяснилось, что подобное практиковалось в казахстанском Шымкенте. Кроме того, участникам дебошей там неплохо платили, а для пущего эффекта — поили энергетиками.

«Провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки — после них они теряли контроль над собой», — заявлял первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан в эфире телеканала «Хабар 24».

Последствия погромов поражают, а количество раненных и убитых пугает. Среди пострадавших есть и военные, и правоохранители, и мирные граждане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолеты ВКС РФ перебрасывают миротворцев из Киргизии и Таджикистана в Казахстан. Столкновения в республике начались 2 января. Стабилизировать ситуацию пока не удается.