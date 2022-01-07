Работал до последнего: Киновед о предсмертных днях автора песни «Пусть бегут неуклюже»

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист Эксклюзив 4 132

Киновед Капков о последних днях автора песни «Пусть бегут неуклюже» Тимофеевского

Работал до последнего: Киновед о предсмертных днях автора песни «Пусть бегут неуклюже»

Фото: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru

Поэт Александр Тимофеевский скончался в 88 лет.

Киновед Сергей Капков рассказал о последних дня автора песни «Пусть бегут неуклюже» Александра Тимофеевского. В интервью 5-tv.ru он вспомнил, как поэт, невзирая на болезнь продолжал интенсивно работать и общаться со своими друзьями. Как отметил знакомый творческого деятеля, профессия для Тимофеевского представляла неотъемлемую часть жизни.

«Да, болел, но он все равно писал стихи, продолжал интересоваться жизнью, звонил многим, спрашивал, как дела. Готов был участвовать в мероприятиях. Для него активность, работа были составляющими жизни. Он всегда был больше, чем какая-то должность, которую он занимал. <…> К нему всегда тянулись, и было неловко рядом с ним не соответствовать планке, которую он задавал. У людей открывали дополнительные клапаны, о которых они даже не подозревали», — сказал Капков в интервью 5-tv.ru.

Он добавил, что Талант Тимофеевского выходил далеко за рамки песенного творчества. Поэт освоил немало профессий, и в каждой выходил за рамки определенной должности.

«Он писал сценарии, писал тексты песен для мультфильмов, и некоторые песни становились очень востребованными. <…> Организовали семинары в Доме кино, куда приглашали молодых авторов, зачитывали их произведения, разбирали, что хорошо, что плохо. <…> В целом он очень много сделал для нашей анимации», — вспомнил Капков.

Александр Тимофеевский скончался в 88 лет прямо в Рождество. точная причина смерти его неизвестна. Дата и место прощания пока не установлены.

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