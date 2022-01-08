Умом Россию не понять: Что иностранцы считают странным в русских

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 7 435

Названы шесть непонятных иностранцам привычек россиян

Умом Россию не понять: Что иностранцы считают странным в русских

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Для турок оказались необычными и своеобразными шесть привычек русских.

Турецкое издание Medya Günlüğü перечислило шесть привычек россиян, которые сложно понять иностранцам. Как оказалось, жителям зарубежных стран неясно, почему русские в гостях обязательно дарят подарки, пьют чай с ложкой в кружке, едят мороженое зимой, празднуют Новый год дважды, вечно откладывают дела на потом и умудряются сохранять оптимизм к жизни.

Отмечается, что удивляет не факт того, что русские при походе в гости что-либо дарят, а сам знак внимания и заботы. Также их поражает, для чего в России оставляют ложку в кружке с чаем пока все не выпьют.

«Чай с ложкой остывает быстрее, и россияне считают, что он вкуснее», — пишет предположения турецкого издания «Известия».

Недоумение вызывает и празднование Нового года дважды. И объясняют это иностранцы тем, что русские хотят загадывать желания, выпивать и развлекаться как можно чаще.

 

«Основа русского характера — терпеть даже самые тяжелые условия и желать, чтобы все было хорошо», — заключил автор статьи..

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