Дмитрий Песков провел рождественский вечер с семьей на катке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел рождественский вечер на главном катке Москвы с семьей. Дочь представителя Лиза показала в Instagram счастливые кадры, на которых запечатлена с папой и сводным братом Николаем.

«Встала сегодня первый раз за 10 лет на коньки. Объелись пончиков и сосисок в тесте. Какая же красота, незабываемые моменты», — написала Лиза Пескова.

Instagram @lisa_peskova

Поклонники восхитились фотографиям и отметили, что дети копия папы.

«Как приятно вас видеть с папочкой. Чаще отдыхайте все вместе - это здорово»;

«Копия папы», — написали пользователи.

Для Дмитрия Пескова брак с Татьяной Навкой третий. В первом от Анастасии Буденной у пресс-секретаря родился сын Николай. О причинах расставания супругов неизвестно. Во втором — от Екатерины Солоцинской дочь Лиза и два сына: Михаил и Данила. В третьем с Татьяной Навкой у него родилась дочь Надежда. Вместе с фигуристкой в браке он уже шесть лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пресс-секретарь РФ покорил сердце Татьяны Навки.