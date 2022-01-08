А как же шляпа? Изменившийся Боярский показал рождественское фото с родными

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 6 170

Михаил Боярский отметил Рождество в семейном кругу

А как же шляпа? Изменившийся Боярский показал рождественское фото с родными

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Артист отметил Рождество с дочерью, ее мужем и внуком.

Главный «мушкетер» советского кино Михаил Боярский показал, с кем отметил Рождество. Как оказалось, христианский праздник звезда провел в кругу родных. В Instagram артист выложил фото, на котором запечатлен в непривычном для себя образе — без шляпы. На фоне заснеженного леса Боярский позирует с внуком Андреем и зятем актером Максимом Матвеевым.

Instagram @boyarskiy_official

Несмотря на то, что дочери на снимке не оказалось, Боярская все же в новогодние праздники была рядом с отцом. В разделе сторис она рассказала, как звездное семейство проводит время на даче под Петербургом.

«Три дня без телефона, звонков и телевизора. Это был кайф», — написала она.

Поклонники были рады видеть актера в хорошем и боевом настрое. Ведь еще в середине лета 2021 года Боярский заразился коронавирусом и в течение недели находился в больнице. А после был вынужден до получения двух отрицательных тестов самоизолироваться дома. Но благодаря вакцинации перенес заболевания в легкой форме и без серьезных последствий.

Тем не менее узнали его не все.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Михаил Ширвиндт отреагировал на подарки сына.

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